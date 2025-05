Nuova Jeep Compass: prime immagini senza veli del nuovo SUV made in Italy

Nuova Jeep Compass sta per essere presentata ufficialmente. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo però sul web come spesso accade sono trapelate le prime immagini senza veli del modello definitivo. Come si era già intuito da alcune foto spia e dai teaser della stessa Jeep, il nuovo modello adotta un design più squadrato rispetto al suo predecessore e si basa sulla nuova piattaforma Stellantis, che offre la possibilità di scegliere tra propulsori ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici.

Ecco le prime immagini della nuova Jeep Compass: la nuova generazione del SUV sarà prodotta a Melfi

Queste prime immagini della nuova Jeep Compass, che sembrano provenire dal sito web brasiliano Quatrorodas, mostrano la vettura in diverse configurazioni. L’esemplare verde lime è molto probabilmente la versione completamente elettrica , come si evince dall’emblema “e” sul portellone posteriore. Per quanto riguarda il modello bianco con dettagli neri e la diversa piastra paramotore sul paraurti anteriore, potrebbe trattarsi del robusto allestimento Trailhawk.

La recente fuga di informazioni comprende anche una fotografia degli interni della nuova Jeep Compass, che svela un abitacolo completamente rinnovato. Al centro della plancia spicca un moderno display per l’infotainment, elegantemente posizionato al di sopra di una linea ordinata di pulsanti fisici e di una manopola multifunzione.

L’ambiente interno è impreziosito da dettagli in alluminio satinato e da numerosi vani portaoggetti, sia nella console centrale che lungo il cruscotto, pensati per aumentare la praticità quotidiana. I numerosi elementi di comfort e tecnologia, come il doppio tetto apribile, il sistema head-up display e i rivestimenti in pelle con cuciture a vista, indicano chiaramente che si tratta di una versione di fascia alta, orientata al lusso e all’esperienza di guida premium.

Dal punto di vista estetico, la nuova Jeep Compass si distingue per un design più scolpito e dinamico rispetto alla generazione precedente. I parafanghi marcati e i dettagli stilistici aggiornati, come le luci a LED affilate e le prese d’aria sottili integrate nel paraurti anteriore, contribuiscono a un aspetto più moderno e deciso. L’aspetto da SUV viene ulteriormente sottolineato dalla presenza di ampi rivestimenti protettivi in plastica e da passaruota squadrati, che ne rafforzano il carattere robusto. Grazie all’introduzione di una nuova piattaforma, anche gli sbalzi anteriori e posteriori sono stati ridotti, conferendo al veicolo una silhouette più compatta, bilanciata ed elegante, pur mantenendo un’impostazione solida e avventurosa.

Stellantis ha confermato che la nuova Jeep Compass entrerà in produzione in Italia entro la fine del 2025. Il nuovo SUV nasce su piattaforma STLA Medium e sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Per quanto riguarda invece il Nord America, inizialmente la produzione delle auto sarebbe dovuta iniziare in Canada a partire dal 2026, ma l’incertezza sui dazi statunitensi sui veicoli importati avrebbe fatto slittare tali piani. Nel corso della presentazione ufficiale del modello che come detto poc’anzi avverrà tra pochi giorni, conosceremo tutti i dettagli relativi alle specifiche e alle caratteristiche tecniche di questo modello che rispetto alla versione attuale subirà un notevole aggiornamento anche sotto il profilo tecnologico.