Jeep Avenger è il modello 100% elettrico più venduto in Italia a gennaio

Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico della Jeep, continua a riscuotere successo anche nel mese di gennaio 2024. Secondo i dati di Dataforce, è il modello elettrico più venduto in Italia e domina il segmento B-SUV, considerando tutte le tipologie di motorizzazione. Nel medesimo segmento, la Jeep Renegade con la versione 4xe si posiziona al vertice tra i modelli Plug-In Hybrid, celebrando il suo decimo anniversario e il notevole traguardo di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

A Gennaio in Italia Jeep Avenger è il BEV più venduto in assoluto

Considerando l’apporto dei modelli Compass, Wrangler e Grand Cherokee, il marchio Jeep si colloca al sesto posto assoluto nel mercato italiano, rappresentando il 5,13% delle vendite complessive. Tale posizione è in crescita rispetto a gennaio 2023. Jeep Avenger, disegnato in Italia e fabbricato in Europa, incarna l’essenza di Jeep in un SUV compatto di 4,08 metri, unendo in modo unico prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Rappresentando la quintessenza della “libertà concentrata”, Avenger offre le caratteristiche distintive di Jeep in un formato ottimale per le esigenze dei clienti europei, garantendo tranquillità in ogni situazione, sia su strada che fuoristrada. Gli interni spaziosi e versatili sono dotati di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), offrendo un’esperienza di guida completamente digitale e connessa.

Il nuovo sistema di propulsione di Jeep Avenger include un motore elettrico da 400 volt che assicura un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in ambito urbano, consentendo viaggi senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, è possibile ottenere una carica sufficiente per percorrere 30 chilometri in soli tre minuti, contribuendo a una maggiore praticità nell’utilizzo quotidiano. Il percorso di Jeep verso la libertà a zero emissioni continua con successo, con la firma di Avenger e dei SUV Compass 4xe, Renegade 4xe, dell’icona Wrangler 4xe e dell’ammiraglia Grand Cherokee 4xe, tutti realizzati in Italia.

In sintonia con la missione “Zero Emission Freedom”, il marchio Jeep sta già esplorando nuove direzioni per anticipare le esigenze dei consumatori e il futuro della mobilità. Attualmente, il brand sta impegnandosi nella creazione di una nuova generazione di veicoli completamente elettrici, nell’ambito di una trasformazione sostenibile, con l’obiettivo di consolidarsi come il principale marchio mondiale di SUV elettrificati.