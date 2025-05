Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: con STLA Brain salto di qualità tecnologico notevole

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono le prossime due novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. La prima ad arrivare sarà la nuova Stelvio, seconda generazione del SUV di segmento D che a quanto pare potrebbe mostrarsi per la prima volta senza veli entro pochi mesi per poi essere presentato con la gamma completa più avanti forse in autunno. Poi come sappiamo nel 2026 inizieranno gli ordini e la produzione e frattanto sarà svelata anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

Con STLA Brain cambierà tutto a bordo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

A proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sappiamo che utilizzeranno la piattaforma STLA Large e che disporranno di una gamma di motori che non comprenderà solo motori elettrici come si era pensato inizialmente ma anche versioni termiche. Sicura la presenza di un Mild Hybrid e ci sono buone probabilità che in gamma sia presente anche un Plug-in Hybrid. Tra i motori che potrebbero sopravvivere forse anche il mitico V6 della Quadrifoglio ma con qualche forma di elettrificazione. Vi abbiamo già detto che le due nuove auto del biscione cambieranno radicalmente di design e aumenteranno di qualche cm. le proprie dimensioni.

Oggi però ci vogliamo soffermare su un altro aspetto che riguarderà le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Ci riferiamo alla tecnologia di bordo che subirà un vero e proprio salto di qualità rispetto alla precedente generazione. Questo grazie in particolare alla presenza nelle due nuove auto di STLA Brain. La nuova architettura E/E e software, guida la trasformazione verso servizi focalizzati sul cliente grazie a un’architettura orientata ai servizi integrata con il cloud.

Questo approccio separa i cicli hardware da quelli software, consentendo agli sviluppatori di implementare e aggiornare rapidamente funzionalità e servizi tramite aggiornamenti OTA, senza dipendere dall’introduzione di nuovo hardware. A partire dal 2022, abbiamo annunciato una partnership con Amazon per potenziare la nostra piattaforma “sempre connessa” utilizzando le sue soluzioni avanzate di cloud computing. Questa collaborazione renderà possibili innovazioni come il trasferimento della potenza di calcolo nel cloud e l’implementazione di realtà aumentata.

STLA SmartCockpit, in stretta collaborazione con STLA Brain, ridefinisce l’esperienza a bordo trasformando le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in uno spazio digitale su misura. Grazie a un’interfaccia di nuova generazione, gli utenti potranno interagire in modo naturale con il sistema utilizzando touch, comandi vocali, gesti o sguardi. Sviluppata dalla joint venture Mobile Drive tra Stellantis e Foxconn, la piattaforma integra soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per offrire servizi avanzati come navigazione intelligente, assistenza vocale, e-commerce e pagamenti digitali. In aggiunta, STLA SmartCockpit sfrutterà tecnologie Amazon progettate appositamente per l’ambiente automobilistico, garantendo esperienze connesse, personalizzate e coerenti con l’identità di ciascun marchio del gruppo.

Immaginate di poter chiedere alla vostra auto di parcheggiare con un semplice sguardo, confermando l’azione con un cenno del capo. Le potenzialità della realtà aumentata ampliano questa esperienza: sui finestrini potreste vedere apparire il nome di un monumento mentre lo attraversate, oppure riconoscere le costellazioni proiettate sul tetto panoramico durante un viaggio notturno. Nel breve periodo, ci concentriamo sull’introduzione di nuovi servizi connessi nei modelli attuali, come lo streaming di musica, video e giochi, oltre a funzioni di controllo remoto.

A lungo termine, vogliamo trasformare l’auto in uno spazio ricco di esperienze, da vivere anche oltre la guida. In questo percorso si inserisce STLA AutoDrive, sviluppato con BMW, che offrirà funzionalità di guida autonoma di livello 2, 2+ e 3, con aggiornamenti continui via OTA. Le soluzioni di livello 2 sono già in fase di lancio, mentre i sistemi di livello 3 e 4 sono in fase avanzata di sviluppo. Dunque per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni recenti render, avverrà una trasformazione radicale sotto ogni punto di vista.