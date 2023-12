Jeep Renegade dice addio a Stati Uniti e Canada

Jeep Renegade uscirà dalla gamma dopo il 2023, lasciando alla Compass, più richiesta, il ruolo di offerta entry-level del marchio negli Stati Uniti e in Canada. Ma questo non sarà la fine per il SUV subcompatto di Jeep che, a quanto pare, continuerà a essere venduto in altri mercati, tra cui l’Europa. La vettura di Jeep che come sappiamo viene prodotta in Italia presso lo stabilimento di Melfi ha un prezzo di partenza di $ 28.445 sul sito web ufficiale di Jeep negli Stati Uniti. Questo è un po’ più alto rispetto alla Jeep Compass fabbricata negli Stati Uniti, che costa $ 28.400 anche se è un po’ più grande.

Stati Uniti e Canada dicono addio a Jeep Renegade: il SUV compatto esce da quei mercati

Jeep Renegade ha visto le sue vendite negli Stati Uniti diminuire dal 2016, quando vendette 106.606 unità, il suo record. Per confronto, l’azienda ha venduto 27.549 Renegade a clienti statunitensi nel 2022, e i dati da gennaio a settembre 2023 mostrano un crollo del 35 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo uno studio recente, la Renegade aveva la scorta più alta tra tutti i modelli negli Stati Uniti, con più di 2 anni di fornitura basati sui tassi di domanda da giugno 2023.

Jeep Renegade sparirà presto dal mercato, come ha confermato un portavoce di Jeep ad Automotive News , perché “il marchio vuole concentrare le sue risorse sui segmenti dei SUV in Nord America che continuano a crescere”. Ma il SUV continuerà a esistere in altri mercati come Messico, Sud America, Europa e Asia Pacifico, dove è un modello importante per Jeep. La Renegade è arrivata come MY 2015 negli Stati Uniti e non ha subito molti cambiamenti durante la sua vita, anche dopo il restyling del 2019. Il modello vecchio ha avuto un altro aggiornamento nel 2022, ma solo per il mercato brasiliano e non è mai arrivato negli Stati Uniti o in Europa.

Jeep Renegade segue la sorte della Cherokee di quinta generazione, che ha smesso di essere prodotta all’inizio di quest’anno (anche se per la Cherokee ci sarà un erede). La gamma Jeep si amplierà nei prossimi anni, perché l’azienda ha promesso di offrire versioni elettrificate di tutti i suoi modelli in Nord America entro il 2025.