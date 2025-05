Nuova Fiat Pandina: ecco cosa sappiamo sui motori

Nuova Fiat Pandina dovrebbe essere l’ultima novità prevista per la nuova famiglia Panda. Il suo arrivo infatti dovrebbe avvenire entro il 2030 dopo i debutti di Fiat Grande Panda, Pandissima, nuova Fastback, Nuova Fiat Strada e Fiat Panda Camper. Questa city car sarà prodotta a Pomigliano al posto dell’attuale modello che comunque continuerà ad essere commercializzato ancora per diversi anni, visto il buon riscontro di vendite che continua a registrare.

Ecco cosa sappiamo sui motori della nuova Fiat Pandina il cui debutto potrebbe avvenire entro il 2029

Nuova Fiat Pandina dovrebbe cambiare nome passando da Panda a Pandina proprio per differenziarsi maggiormente dalla Grande Panda evitando confusione tra i clienti. La vettura sfoggerà uno stile molto simile a quello della Grande Panda ma in piccolo dato che sarà lunga circa 3,6 metri. Dunque non snaturerà la natura dell’attuale modello che tanto bene ha fatto in Italia e in Europa nell’arco della sua lunghissima carriera. Lo stile sarà ispirato in un certo qual modo anche alla mitica prima generazione di Panda dei primi anni ’80 e piacerà di certo ai nostalgici. La piattaforma dovrebbe essere la stessa della Fiat 500 con cui probabilmente condividerà anche i motori. Ma non possiamo ovviamente escludere che alla fine Fiat possa anche sorprenderci da questo punto di vista.

A proposito dei motori, abbiamo saputo che la nuova Fiat Pandina disporrà di una versione ibrida che sarà la entry level e di almeno due versioni completamente elettriche. La prima potrebbe avere lo stesso motore che caratterizzerà la nuova Fiat 500 ibrida che come sappiamo sarà svelata nei prossimi mesi e che sarà prodotta da novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Per quanto riguarda le due versioni elettriche dovrebbero disporre di nuovi motori elettrici cbe debutteranno con la nuova Fiat 500e di prossima generazione il cui debutto potrebbe avvenire 1 o 2 anni prima di Pandina.

A proposito di questi motori si dice che grazie all’utilizzo di nuove tecnologie offriranno maggiore autonomia e potenza con un costo ridotto rendendo le due future auto di Fiat molto interessanti anche dal punto di vista dei prezzi con la Pandina che sarà ovviamente il modello più economico tra i due e la 500 si confermerà invece quello più stiloso. Si parla di batterie più efficienti che garantiranno ricariche più veloci e renderanno anche le versioni elettriche delle due auto di Fiat perfette per la città e non solo. Qui vi mostriamo alcune ricostruzioni di Avarvarii che tra le tante ipotesi emerse sul web è quella che probabilmente si avvicina di più a quello che sarà il design della futura Pandina.

La nuova Fiat Pandina è considerato un modello fondamentale per la futura crescita di Fiat che vuole confermare e anzi consolidare il suo ruolo di brand leader di Stellantis come numero di vendite a livello globale proprio grazie al lancio di questa nuova gamma di auto chiamata a stupire il mondo intero. In particolare Pandina avrà il delicato compito di non far rimpiagnere l’attuale Panda. Si tratterà di un ruolo molto impegnativo considerata la grande mole di vendite da sempre assicurata dall’attuale generazione che è piaciuta ai clienti europei per il suo rapporto qualità prezzo davvero interessante, una formula che la casa torinese proverà a replicare anche con la futura generazione cercando anzi di migliorare ulteriormente la situazione finendo per attirare anche nuovi clienti fin qui rimasti lontani dalla sua vettura.