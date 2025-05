DS Automobiles: top 10 nel primo atto dell’E-Prix di Monaco

In passato, DS Automobiles è stata spesso protagonista nel principato di Monaco, ma le vetture DS E-Tense FE25 non sono riuscite a dimostrare tutto il loro potenziale sabato, nella prima delle due gare di questo fine settimana. Al termine di una sessione di qualifiche molto combattuta, Maximilian Günther e Jean-Éric Vergne hanno mancato di poco l’accesso ai duelli e sono stati costretti a partire rispettivamente dal 10° e 16° posto in griglia. Una vera sfida sul famoso circuito di Monaco, utilizzato anche dalla Formula 1, dove i sorpassi sono notoriamente difficili.

Maximilian Günther e DS Automobiles hanno conquistato un punto nel campionato piloti e costruttori nella prima gara a Monaco

Poco prima della gara, la vettura DS N. 8 è stata presentata al pubblico con una serie di giri dimostrativi, per mettere in mostra l’ultima ammiraglia completamente elettrica di DS Automobiles, che incorpora diversi concetti ed elementi provenienti direttamente dalla Formula E. Pochi minuti dopo, Maximilian Günther e Jean-Éric Vergne sono partiti con cautela per evitare i soliti contatti alla prima curva, Sainte-Dévote.

I due piloti non sono riusciti a sfruttare al meglio il loro assetto come speravano, e si sono ritrovati a lottare nel vivo del gruppo, puntando alle prime 10 posizioni. Con due neutralizzazioni “Full Course Yellow” e il Pit Boost – una novità di quest’anno che consente un rapido rifornimento di energia ai box – anche la strategia ha giocato un ruolo importante.

Maximilian Günther è stato costantemente tra i primi 10, arrivando fino al quinto posto, ma ha concluso decimo, conquistando un punto sia nel campionato piloti che in quello squadre. Jean-Éric Vergne è risalito fino al 12° posto, dopo essere partito dalla 16a posizione in griglia.

Per la prima volta nella sua storia, l’E-Prix di Monaco ospiterà una seconda gara domenica. L’intera squadra DS Penske è determinata a reagire con forza, assicurandosi posizioni migliori sulla griglia di partenza. Dopo le prove libere delle 08:30, l’importantissima sessione di qualifiche inizierà alle 10:40, con la seconda gara alle 15:00.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “La prima gara di Monaco è stata difficile per noi. Abbiamo faticato un po’ a trovare il giusto assetto nelle prove libere e non siamo migliorati in qualifica. È stata una sessione che ci ha impedito di ottenere buone posizioni in griglia, il che è spesso problematico a Monaco. In gara, abbiamo lottato duramente per recuperare alcune posizioni. JEV ha fatto buoni progressi in classifica rispetto alla sua posizione di partenza, ma è finito fuori dalla zona punti al traguardo. Max ha conquistato un punto grazie al decimo posto. Ora dobbiamo lavorare sodo per capire esattamente come possiamo migliorare e diventare più competitivi in Gara 2”.

Jean-Eric Vergne, campione di Formula E 2018 e 2019 e pilota DS: “È stata una gara complicata, in cui non abbiamo conquistato punti. Ma sarebbe stato comunque difficile, data la nostra posizione di partenza. Ho provato tutto, ma oggi non è bastato. Avremo un’altra possibilità oggi, con un’altra sessione di qualifiche, per cercare di fare una gara migliore”.

Massimiliano Günther, pilota DS: «Non è stata una giornata facile per noi. Fin dalla prima sessione, non eravamo al nostro ritmo abituale. Abbiamo cercato di progredire sessione dopo sessione. Potevamo ancora sperare in qualcosa in gara, ma ho sofferto un po’ con il bilanciamento generale e ho subito qualche danno evitando un incidente. Questo ha leggermente compromesso i nostri ultimi giri in termini di efficienza e bilanciamento della vettura. Abbiamo provato tutto. Lavoreremo sodo per essere più veloci nella secomda gara».