Ferrari Enzo distrutta in un incidente sull’Autobahn tedesca

Una Ferrari Enzo è stata danneggiata in un incidente stradale su un’autostrada tedesca. Teatro dei fatti, un tratto dell’A99, vicino a Monaco. Non lontano sorge la nuova concessionaria del “cavallino rampante”. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, pare che il conducente della “rossa”, per ragioni ancora da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo quando stava per raggiungere l’uscita Neuherberg. Inevitabile l’urto contro il guardrail, con successivo rimbalzo verso il centro della carreggiata.

Anche se nessun altro veicolo è rimasto coinvolto direttamente, un’auto in transito è stata colpita dai detriti lanciati dalle favolosa supercar emiliana. Tre persone sono rimaste ferite. Una di esse è stata condotta in ospedale. Speriamo nulla di grave. Forse si tratta del conducente dell’auto del “cavallino rampante”. Le condizioni in cui versa l’abitacolo della Ferrari Enzo lasciano fiduciosi sulla possibilità che si tratti di lievi escoriazioni per il tizio a bordo della sportiva di Maranello. Speriamo sia così anche per gli altri protagonisti della vicenda.

Non è chiaro se al volante della “rossa”, al momento dell’incidente, vi fosse il proprietario o un dipendente della vicina concessionaria. Un aspetto poco rilevante rispetto al resto, anche se non per la compagnia di assicurazione. I vigili del fuoco di Monaco hanno pubblicato sul loro profilo Facebook due foto della Ferrari Enzo, dopo il crash. Negli scatti si vede che i danni si sono concentrati nella parte frontale della vettura, pesantemente ferita, ma perfettamente riparabile, anche se i costi da sostenere per il ripristino non saranno proprio abbordabili.

Comunque, poca roba rispetto al valore della vita umana e alle cifre di mercato che una vettura del genere riesce a spuntare in occasione delle rare vendite. Con grande tempestività, i soccorritori hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e rimosso i detriti, spalmati su circa 200 metri di strada. L’arteria viaria è stata riaperta in breve tempo, creando il minimo disagio a chi aveva necessità di percorrerla.

Fonte | Carscoops