Ferrari 488 Pista Spider: video on board fino a 339 km/h sull’Autobahn tedesca

Quelli AutoTopNL amano mettere alla prova le auto sportive, per verificarne il profilo prestazionale, nei tratti autostradali tedeschi senza limiti di velocità. La più recente prova è avvenuta con una Ferrari 488 Pista Spider. Come sempre, al volante, ci hanno messo un driver di grande esperienza. Superfluo rimarcare che simili condotte non vanno imitate. L’assenza di limiti non è un pass verso la libertà assoluta: anche sulle mitiche Autobahn ci vogliono grande saggezza e una buona padronanza del mestiere. A certi ritmi, infatti, ogni piccola sbavatura, ogni banale inconveniente, ogni minimo errore di calcolo può avere conseguenze disastrose. Meglio scegliere un circuito per le imprese al limite, avendone la stoffa.

Qui tutto è avvenuto con la giusta circospezione. Il risultato? Un test portato a termine con successo. La “rossa” ha infatti raggiunto i 339 km/h. Solo un soffio sotto i 340 km/h inseguiti dagli autori del video, ora pubblicato su YouTube. Protagonista delle riprese, come dicevamo, è stata una Ferrari 488 Pista Spider: una sinfonia di potenza e passione. Questa vettura, nata nel cuore della terra dei motori, ha fatto brillare ancora una volta il “cavallino rampante”, portando con sé l’eredità di una dinastia che ha ridefinito il concetto stesso di automobili sportive.

La supercar emiliana di cui ci stiamo occupando è l’incarnazione di una filosofia automobilistica che va oltre la velocità e abbraccia l’anima di chi sta a bordo, stringendo il suo volante. Definirla un’opera d’arte è perfettamente appropriato. Il suo livello prestazionale si pone al top, come il quadro emotivo, reso ancora a più ampio raggio dalla possibilità di vivere le esperienze dinamiche a cielo aperto, grazie al tetto retrattile. Al momento del suo debutto, questa “rossa” confermò la supremazia del marchio emiliano nell’universo dorato delle supercar. Con lei si alzarono i riferimenti per le auto scoperte, grazie alla qualità dell’ingegneria italiana portata in dote. Il nome stesso del modello, 488 Pista Spider, evoca il rapporto con l’universo racing, proiettando la mente a quei nastro d’asfalto delimitati dai cordoli dove le monoposto di Formula 1 si confrontano abitualmente.

Screen shot da video AutoTopNL

Questa Ferrari è stata progettata per esprimersi al meglio nei circuiti, dove il potenziale del suo motore V8 sovralimentato da 3.9 litri viene liberato con una ferocia ineguagliabile. I 720 cavalli a disposizione esercitano una spinta formidabile, anche se sul piano sonoro gli aspirati di Maranello fanno molto meglio. Sulle strade di tutti i giorni, dove bisogna rispettare i limiti, la Ferrari 488 Pista Spider resta uno strumento di piacere, per la precisione di guida e le abbondanti dosi di adrenalina regalate a chi sta a bordo. Affrontare con lei una strada sinuosa con vista sul mare, godendo della configurazione en plein air, è qualcosa di inebriante. Il design dell’auto non è solo un’espressione di bellezza, ma una manifestazione di funzionalità. Le appendici aerodinamiche, i deflettori d’aria e il diffusore posteriore lavorano in armonia per incollare la vettura all’asfalto, garantendo un’aderenza e una stabilità impressionanti.

Nell’abitacolo gli splendidi sedili da corsa abbracciano il passeggero e il conducente, che può concentrarsi al 100% sull’esperienza di guida, senza elementi superflui, che potrebbero produrre solo distrazioni. Ciò che rende davvero unica la Ferrari 488 Pista Spider è la sua capacità di connettere il conducente alla macchina in modo intuitivo. In pratica si instaura un dialogo fra uomo e mezzo, con un feedback che legge il pensiero. Ne deriva una danza di potenza e controllo. Questa “rossa” è una dichiarazione d’amore per le performance e le emozioni, un tributo alla passione per le quattro ruote che ha caratterizzato la storia della casa di Maranello.

La supercar protagonista del filmato è più di un veicolo: è un’esperienza, un sogno realizzato su strada e pista. Si può parlare del frutto di una visione, di una ricerca incessante della perfezione tecnica e dell’arte di guidare. Un riflesso dell’anima Ferrari, un’ode al suo DNA. La 488 Pista Spider sottolinea il rapporto intimo del “cavallino rampante” con il mondo delle corse. Il know-how racing è stato travasato a piene mani nel suo corpo, ma la fruibilità quotidiana non è per nulla compromessa, anche grazie all’elettronica particolarmente evoluta. Le performance sono degne del blasone del marchio: 0-100 km/h in 2.85 secondi, 0-200 km/h in 8 secondi, velocità massima superiore ai 340 km/h. Il peso a secco di soli 1380 chilogrammi aiuta il loro raggiungimento. Adesso, però, è arrivato il momento di guardare il video pubblicato in rete da quelli di AutoTopNL, senza distrazioni e con le casse rigorosamente accese. Buona visione.