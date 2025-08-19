Stellantis Melfi: il 25 agosto riparte la produzione, numeri bassi in attesa di novità targate Alfa Romeo

Lo stabilimento Stellantis Melfi riprenderà la produzione il prossimo 25 agosto ma per il momento i numeri nonostante una piccola crescita rimarranno molto bassi. La vecchia Compass è uscita definitivamente di scena mentre Jeep Renegade e Fiat 500X continueranno ad essere assemblate ancora per qualche mese. La prima solo nella versione Mild Hybrid e fino ad ottobre, la seconda invece sta vedendo un leggero aumento della produzione grazie alle richieste provenienti dal mercato algerino con la produzione che salirà da 75 a 110 unità al giorno. Ovviamente ciò non cancella le difficoltà dello stabilimento che attualmente opera molto al di sotto delle sue capacità.

Dal 2 agosto riparte la produzione nello stabilimento Stellantis Melfi mentre si aspettano buone nuove sul futuro

Tra l’altro con le uscite incentivate sono già oltre 2.300 i dipendenti che hanno detto addio a Stellantis Melfi dal 2021 ad oggi con la fabbrica che adesso ha visto scendere il numero dei suoi dipendenti a circa 4.500. Gerardo Evangelista, segretario regionale della Fim-Cisl Basilicata afferma che la fabbrica vive una fase assai delicata e i futuri modelli che saranno prodotti potrebbero non bastare per invertire la rotta. Ricordiamo che dal prossimo anno dovrebbe iniziare la produzione della nuova Compass e poi a seguire arriveranno anche le altre auto previste tra cui due modelli di DS e la nuova Lancia Gamma.

Infine anche in ambienti sindacali fa discutere l’indiscrezione che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi e cioè che in futuro potrebbe arrivare anche un modello Alfa Romeo, forse l’erede di Tonale, che potrebbe dare nuova linfa alla produzione di Stellantis Melfi che di certo al momento non vive uno dei momenti più felici della sua storia. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.