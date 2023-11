Ferrari Enzo: all’asta un esemplare del 2004 da 3,5 milioni

Nel panorama automobilistico mondiale, poche figure risplendono come Ferrari. Il celebre costruttore modenese ha tracciato una storia di successi e innovazioni, in particolare nel campionato di Formula 1, partecipando a ogni edizione dal 1950, e nel lancio di alcune supercar iconiche come la Ferrari Enzo.

Il marchio di Maranello ha visto trionfi significativi, soprattutto negli anni ‘50 e ‘60, con la conquista di sei titoli mondiali piloti nelle prime 15 stagioni. Tuttavia, gli anni ‘80 e ‘90 hanno rappresentato un periodo meno fruttuoso, con il successo del 1979 di Jody Scheckter come ultimo titolo fino alla fine del millennio.

Ferrari Enzo: la supercar sarà offerta all’asta da RM Sotheby’s tra pochi giorni

Il cambiamento decisivo arrivò con Michael Schumacher, portando alla conquista del primo titolo costruttori dopo 16 anni nel 1999 e del primo titolo piloti dopo 21 anni nel 2000. Questo periodo ha dato inizio a una serie senza precedenti di cinque titoli consecutivi fino al 2005.

L’epoca Schumacher e il desiderio di onorare la memoria del fondatore dell’azienda hanno ispirato la creazione della Enzo, una supercar all’avanguardia dotata di tecnologie derivate direttamente dalla F1.

Questo gioiello ingegneristico presenta un telaio in fibra di carbonio e un motore V12 aspirato da 6 litri, capace di erogare 660 CV di potenza e 658 Nm di coppia massima. Le sue prestazioni sono ancora oggi davvero straordinarie: un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,65 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

Dopo quella appartenuta a Fernando Alonso, il telaio n°137339, uno dei 400 esemplari prodotti, in questione sarà proposto all’asta da RM Sotheby’s il 25 novembre a Monaco di Baviera (Germania) ed è previsto un prezzo di vendita compreso tra 3 e 3,5 milioni di euro.

Da sempre, questa Ferrari Enzo è rivestita nel classico Rosso Corsa con interni Nero. Completata dalla fabbrica il 30 aprile 2004, venne consegnata dalla concessionaria Ferrari Ineco Auto S.p.A. A Flying Car S.r.l. Di Bologna.

Dopo essere rimasta con il suo primo proprietario bolognese per circa cinque anni, l’auto passò successivamente nelle mani di vari collezionisti, ricevendo nel corso degli anni servizi e manutenzioni da specialisti Ferrari, tra cui Graypaul Ferrari e Meridien Modena.

Con un contachilometri che segna poco più di 19.600 km, questa Enzo è un esempio emblematico dell’eccellenza ingegneristica e stilistica della casa automobilistica modenese. La sua progettazione, ispirata ai successi della Scuderia Ferrari in Formula 1, rende questa supercar uno dei modelli più affascinanti e significativi del produttore di Maranello.