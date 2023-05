All’asta la Ferrari Enzo, con soli 4.800 km, di Fernando Alonso

Arriva un po’ per tutti il momento di cambiare, specialmente se ti chiami Fernando Alonso e dopo due Titoli Mondiali vinti e una nuova avventura di successo in Aston Martin vuoi metterti alle spalle un passato a tinte rosse. Rosso Corsa come la sua personalissima Ferrari Enzo datata 2011 con soli 4.800 chilometri percorsi e certificati.

In un evento che si svolgerà il prossimo 8 giugno, la casa d’aste Monaco Car Auctions propone quella che viene denominata “L’ASTAROSSA” ovvero un evento che vedrà proposte all’asta esclusivamente modelli a marchio Ferrari, da corsa e non. Fra le circa quaranta vetture che saranno proposte all’asta giovedì 8 giugno, a partire dalle 18:30 presso il Grimaldi Forum Monaco (e anche online), c’è sicuramente un veicolo decisamente interessante. Parliamo proprio della, praticamente nuova, Ferrari Enzo appartenente a Fernando Alonso.

La Ferrari Enzo appartenente a Fernando Alonso dispone di un chilometraggio praticamente irrisorio

Se sul sito internet della casa d’aste non si trovano particolari informazioni sulla sportiva, sul profilo Instagram di Monaco Car Auctions viene definito qualche dettaglio in più. Nello specifico viene riportato che la Ferrari Enzo di Fernando Alonso è una “Scocca N°1”, così come si legge nella sua certificazione rilasciata da Ferrari Classiche. L’ulteriore dato che introduce ulteriore interesse attorno a questa Ferrari Enzo è quello dovuto al suo chilometraggio complessivo; sul contachilometri si legge infatti l’invidiabile cifra di soli 4.800 chilometri percorsi da Fernando.

È chiaro che ipotizzare le ragioni che hanno condotto Alonso a dire addio alla sua Ferrari Enzo, praticamente immacolata, appare difficile. In ogni caso si tratta, in base a quanto espresso fin qui, di un modello che riuscirà a catturare l’attenzione dei collezionisti trattandosi di una vettura molto apprezzata; non possiamo che ipotizzare, con una certa facilità, una valutazione finale particolarmente importante se consideriamo che in passato diverse Ferrari Enzo sono state aggiudicate all’asta per oltre 2 milioni di euro.

Dalle poche immagini diffuse online, la Ferrari Enzo appare in perfette condizioni, anche in virtù del basso chilometraggio. Come è noto, la Enzo venne presentata al Salone di Parigi nel 2002 utilizzando buona parte della tecnologia già in essere in Formula 1 a quell’epoca. Si tratta di un modello prodotto a Maranello fra il 2002 e il 2004 in appena 400 esemplari totali; adottava un possente V12 in collocazione posteriore longitudinale capace di 660 cavalli di potenza e 657 Nm di coppia erogata a 5.500 giri con cambio sequenziale elettroidraulico a sei rapporti. In virtù di queste caratteristiche la Ferrari Enzo poteva raggiungere i 100 km/h da fermo in 3,65 secondi (0-200 km/h in 9,5 secondi) e una velocità massima superiore a 350 km/h.