Nuovo Opel Grandland Hybrid: più piacere meno emissioni

Opel Grandland è un veicolo versatile, adatto sia come auto aziendale sportiva ed elegante, sia come SUV pratico e confortevole per uno stile di vita attivo. Come SUV di punta di Opel, offre un mix di piacere di guida e sostenibilità grazie alla sua ampia scelta di alternative di propulsione, che ora è ancora più ampia grazie all’introduzione del nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt. Questo ibrido plug-in elettrificato si unisce alla gamma esistente di propulsori ibridi plug-in e varianti con motore a combustione. Equipaggiato in modo completo, il nuovo Opel Grandland Hybrid offre un interessante prezzo di ingresso di 37.000 euro, rendendolo una scelta accessibile per chi cerca un’opzione ecologica e tecnologicamente avanzata.

La tecnologia ibrida offre una vasta gamma di vantaggi, soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima volta alla mobilità elettrificata e per coloro che affrontano viaggi con molto traffico stop-and-go. Rispetto alle controparti con motore a combustione interna, i veicoli ibridi come l’Opel Grandland Hybrid riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di circa il 15%. A basse velocità, i conducenti possono guidare il Grandland Hybrid a zero emissioni locali. Inoltre, grazie al recupero di energia durante la decelerazione, la batteria si ricarica automaticamente, eliminando la necessità di ricaricare il veicolo esternamente tramite una presa di corrente o una stazione di ricarica. Questo sistema ibrido perfettamente integrato non solo garantisce un elevato comfort di guida per i clienti, ma anche il design compatto del sistema ibrido non compromette lo spazio interno del veicolo.

Il sistema di propulsione del nuovo Opel Grandland Hybrid è costituito da una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, insieme a un nuovo motore turbo benzina da 1,2 litri. Questo motore a tre cilindri da 100 kW/136 CV è stato appositamente sviluppato per l’utilizzo ibrido e si combina con un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e un motore elettrico da 21 kW/28 CV.

Grazie alla combinazione di motore a benzina e motore elettrico, il nuovo Opel Grandland Hybrid registra consumi e emissioni di CO2 inferiori rispetto alla versione non elettrificata con motore 1.2 Turbo e cambio automatico a otto rapporti. Secondo i dati WLTP, il consumo di carburante dell’Opel Grandland Hybrid si attesta tra 5,7 e 5,5 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 128 e 124 g/km nel ciclo combinato. In confronto, l’Opel Grandland 1.2 Turbo non elettrificato registra un consumo di carburante tra 6,7 e 6,4 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 151 e 145 g/km nel ciclo combinato. Questo si traduce in un risparmio di circa il 15% nei consumi e nelle emissioni per la versione ibrida rispetto alla controparte non elettrificata.

Il nuovo Opel Grandland Hybrid non solo offre un piacere di guida efficiente, ma è anche estremamente pratico. Grazie al design compatto, che vede il motore elettrico integrato nella scatola del cambio e la batteria da 48 volt posizionata sotto il sedile anteriore sinistro, i conducenti dei veicoli ibridi possono sfruttare appieno la capacità di carico dell’Opel Grandland, che arriva fino a 1.652 litri. Inoltre, il modello di Opel offre una capacità di traino fino a 1.250 chilogrammi, rendendolo ideale per viaggi professionali, di piacere e in famiglia con bagagli pesanti.