Opel Grandland Hybrid: anche il SUV di punta diventa ibrido

Il nuovo Opel Grandland Hybrid arriva sul mercato con diverse novità interessanti nel segmento dei SUV ibridi, rappresentando un’offerta distintiva da parte del costruttore tedesco.

Questo modello si posiziona come un’alternativa sportiva ed elegante, ideale sia come auto aziendale che come veicolo pratico e confortevole per uno stile di vita attivo. Il Grandland garantisce un piacere di guida responsabile attraverso una vasta selezione di alternative di propulsione, ora arricchita dalla nuova variante Hybrid con tecnologia a 48V.

Opel Grandland Hybrid: debutta la nuova versione mild hybrid a 48V

Con un prezzo di partenza di 36.120 euro (in Germania), il nuovo Grandland Hybrid si presenta come una proposta estremamente attraente sul mercato. La tecnologia ibrida offre importanti vantaggi, specialmente per coloro che si avvicinano per la prima volta alla mobilità elettrificata e per i tragitti caratterizzati da frequente stop-and-go.

Rispetto alle versioni 100% endotermiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono stati ridotti di circa il 15%. A basse velocità, l’Opel Grandland Hybrid permette una guida a zero emissioni, con la batteria che si ricarica in fase di decelerazione, eliminando così la necessità di ricariche esterne tramite presa di corrente o stazione di ricarica. La sistemazione compatta del sistema ibrido assicura, inoltre, che non vi sia alcuna perdita di spazio nell’abitacolo.

Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania, ha sottolineato come la nuova variante Hybrid coniughi tutte le qualità tipiche del SUV di punta di Opel, dalle tecnologie all’avanguardia, come i fari opzionali Intelli-Lux LED Pixel Matrix, a un abitacolo estremamente confortevole.

Il gruppo propulsore comprende una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e il nuovo motore turbo benzina PureTech da 1.2 litri. Questo tre cilindri, sviluppato specificamente per l’utilizzo ibrido, si abbina a una nuova trasmissione a doppia frizione elettrificata a 6 marce e a un motore elettrico da 28 CV (21 kW).

Grazie alla combinazione di motore a benzina ed elettrico, il consumo e le emissioni di CO2 del nuovo Opel Grandland Hybrid si riducono del 15% rispetto a quelli di un Grandland non elettrificato con motore turbo benzina da 1.2 litri e cambio automatico a 8 marce.

Propone tre diverse modalità di guida

A seconda delle preferenze di guida, i conducenti del Grandland Hybrid possono scegliere tra tre modalità: Eco, Normal e Sport. Da fermo, l’accelerazione fino a 100 km/h avviene in 10 secondi, con una velocità massima che può raggiungere i 200 km/h.

Oltre all’efficienza di guida, il modello Hybrid si distingue anche per la sua praticità. Grazie al design compatto, i conducenti possono sfruttare appieno la capacità di carico fino a 1652 litri. Offre anche una capacità di traino fino a 1250 kg.

L’abitacolo del nuovo Grandland Hybrid è impreziosito da un quadro strumenti completamente digitale da 12 pollici, che offre una visione chiara dei dettagli specifici dell’ibrido, inclusi i flussi di energia, lo stato di carica della batteria e le percentuali di percorrenza in modalità elettrica. Non manca un sistema d’infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.