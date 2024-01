Nuova Opel Grandland: avvistato il prototipo in un video

Nuova Opel Grandland è uno dei due nuovi modelli che Opel svelerà nel corso del 2024 insieme alla nuova Opel Frontera che come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi prenderà il posto della Opel Crossland. A proposito di questo atteso SUV oggi vi mostriamo un video spia che mostra il prototipo camuffato del modello ormai nelle fasi finali di test prima del debutto e del successivo lancio commerciale. Si tratta di un video realizzato e pubblicato da CarSpyMedia che vi mostriamo qui sotto. A quanto pare il prototipo in questione è stato avvistato in strada in Germania.

Un video mostra il prototipo della nuova Opel Grandland il cui debutto è previsto nel corso del 2024

La nuova Opel Grandland rimane fortemente camuffata, limitando le possibilità di osservare eventuali modifiche estetiche, anche se sono previste novità, soprattutto nel design del frontale e del posteriore. Questo modello sarà costruito sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, condividendo il telaio con la nuova Peugeot 3008, che ha debuttato nella sua versione a zero emissioni alla fine dello scorso anno. La futura Grandland sarà introdotta per la prima volta in una variante completamente elettrica, ma si prevede che saranno disponibili anche altri propulsori elettrificati, inclusi ibridi plug-in. Si ipotizza che il veicolo possa vantare un’autonomia significativa, stimata intorno ai 700 chilometri, in linea con quanto previsto per la versione long-range del SUV elettrico del marchio.

Per quanto riguarda la data esatta di debutto, al momento non ci sono notizie certe anche se in molti ipotizzano entro l’estate dato che l’avvio della produzione è previsto nel corso della seconda metà del 2024. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno.