Jeep ancora protagonista in Italia: a febbraio la sua gamma di SUV è la più venduta in assoluto

Anche nel mese di febbraio, il marchio Jeep ha mantenuto il suo ruolo di protagonista nel mercato italiano, confermandosi come leader nel segmento dei SUV. Questo risultato è particolarmente significativo considerando la vasta gamma di offerte presenti sul mercato, il che rappresenta una sfida costante e uno stimolo a superare continuamente i limiti, come da tradizione del marchio Jeep.

Il successo è dovuto principalmente ai modelli SUV prodotti in Italia, come Renegade e Compass, insieme all’iconico Wrangler e alla lussuosa Grand Cherokee. Complessivamente, il marchio Jeep ha raggiunto una quota di mercato del 4,42 per cento nel mese di febbraio.

E naturalmente, questo successo è anche attribuibile ad Avenger: mentre la sua gamma si espande con l’introduzione del nuovo propulsore e-Hybrid e l’annuncio della versione 4xe, Jeep Avenger continua a detenere una posizione di rilievo nel mercato italiano in questo inizio del 2024. È il B-SUV più venduto, sia tra le opzioni completamente elettriche, sia considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Questo è quanto emerge dall’analisi condotta da Dataforce, che conferma anche il dominio di Jeep nel segmento B-SUV con Renegade, sempre in testa tra i B-SUV ibridi plug-in grazie alla sua proposta 4xe.

Progettato in Italia e fabbricato in Europa, Avenger incarna l’essenza di Jeep in un SUV compatto di 4,08 metri, unendo prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia in modo unico. Rappresentando l'”autentica libertà concentrata”, Avenger offre le prestazioni distintive di Jeep in un formato ottimale per le esigenze dei clienti europei, assicurando tranquillità in ogni situazione, sia su strada che fuoristrada.

Gli interni spaziosi e versatili sono completati da un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie digitali connesse per un’esperienza di guida totalmente immersiva. Il motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, garantendo viaggi senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano soli tre minuti per ottenere un’ulteriore autonomia di 30 chilometri, rendendo il pieno quotidiano un’operazione veloce e semplice.

Per offrire il massimo della scelta, Avenger è disponibile con diverse opzioni di propulsore. La versione a benzina da 1,2 litri eroga una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. In alternativa, c’è la versione e-Hybrid che unisce le tecnologie del motore elettrico e del motore a combustione. Questa configurazione include un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

Grazie a queste tecnologie, Avenger offre prestazioni ottimali con un’efficienza nei consumi migliorata del 15 per cento rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico, riducendo contemporaneamente le emissioni di CO2. Entro la fine dell’anno, saranno disponibili ordini per la Jeep Avenger 4xe, la versione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate e un’impronta ecologica ridotta.