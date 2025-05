Jeep lancia un’edizione speciale Renegade per celebrare i 10 anni di produzione in Brasile

Nel 2025, Jeep celebra un decennio dall’inizio della sua produzione nello stabilimento di Goiana/PE, un traguardo che non solo ha riaffermato la forza del marchio in Brasile, ma ha anche consolidato un nuovo capitolo nell’industria automobilistica di quel paese. Dal 2015, Jeep è protagonista di una storia fatta di innovazione, crescita e autentico legame con il consumatore brasiliano. A Goiana, la produzione nazionale di Jeep è iniziata con la Renegade, un modello che ha rivoluzionato il segmento dei SUV nel Paese negli ultimi 10 anni, giocando un ruolo da protagonista nel consolidare la categoria come la più desiderata dai brasiliani.

Jeep Renegade è stato il primo modello del marchio ad essere prodotto a Goiana/PE

È anche l’unico B-SUV sul mercato ad offrire la trazione 4×4 per affrontare qualsiasi sfida e ha aperto la strada alla produzione nazionale dei pluripremiati e punto di riferimento tra i SUV di medie dimensioni Jeep Compass e Commander, la prima vettura progettata da Jeep al di fuori degli Stati Uniti, rafforzando il protagonismo del Brasile e la forza del marchio a livello globale.

Con una gamma solida e iconica, riconosciuta per le sue capacità off-road, le elevate prestazioni e la tecnologia, Jeep è il marchio che ha venduto più SUV nell’ultimo decennio. Sono più di 1 milione le unità vendute, il 57% in più rispetto al secondo classificato, e sono più di 70 i premi vinti negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento e sinonimo di categoria nell’immaginario dei consumatori.

“Celebrare questi 10 anni di produzione e successi in Brasile è motivo di grande orgoglio. Jeep è più di un semplice marchio automobilistico: è sinonimo di avventura, libertà, passione e autenticità. Nell’arco di un decennio, Jeep ha guidato il cambiamento nel mercato nazionale con SUV che hanno conquistato non solo le strade e i sentieri del Paese, ma anche il cuore dei brasiliani. Continuiamo a guardare al futuro, con grandi novità per i prossimi anni, a partire da una Serie Speciale che celebra questo momento”, afferma Hugo Domingues, Vice President del marchio Jeep per il Sud America.

Per celebrare questi 10 anni di successi in Brasile, l’iconica Renegade si è aggiudicata una serie speciale. L’edizione commemorativa “Renegade 10 Years” arriva con 1.010 unità esclusive caratterizzate da un logo che richiama i 10 anni di produzione, numerazione sequenziale, nuovi cerchi da 17″, nuovo cofano e decalcomania sul montante C, oltre a nuovi ricami su sedili e battitacco, attentamente studiati per conferire un tocco di raffinatezza, senza rinunciare alla robustezza e alla personalità che contraddistinguono i modelli Jeep.

La Renegade 10th Anniversary Special Edition è dotata inoltre di trazione 4×4, differenziale Jeep nel segmento dei SUV compatti, pneumatici ATR+, che garantiscono la massima capacità off-road a chi vuole affrontare terreni più impegnativi, tetto apribile di serie, sedili firmati Willys, centro multimediale da 8,4″ con mirroring wireless, quadro strumenti digitale da 7″ a colori e configurabile, climatizzatore automatico bizona, sei airbag e tecnologie di guida semi-autonoma. I veicoli della serie speciale sono disponibili nei colori Sting Gray, Polar White, Carbon Black, Granite Grey e Jazz Blue.

Oltre all’esclusività di una serie speciale numerata, Jeep ha preparato anche un kit speciale per tutti i clienti che acquistano un esemplare di Renegade, che celebra il decimo anniversario di Jeep. In collaborazione con il marchio delle Galápagos, che esprime anch’esso l’avventura nelle sue linee, tutti i clienti riceveranno un kit esclusivo composto da uno zaino e una t-shirt, per sentirsi ancora di più parte dell’universo off-road.