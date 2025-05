Stellantis premia i giovani designer: le concept car Chrysler più visionarie del 2025

Si è conclusa l’edizione più recente del prestigioso contest Drive for Design, promosso da Stellantis, con un focus tutto rivolto alla creatività degli studenti delle scuole superiori americane. L’iniziativa, lanciata all’inizio dell’anno, ha sfidato gli adolescenti a immaginare e progettare la Chrysler dei loro sogni.

Nonostante la partecipazione sia stata limitata a meno di 30 candidati ammissibili, un numero sorprendentemente basso per un concorso di tale rilievo, i progetti premiati da Stellantis hanno dimostrato un eccezionale livello di visione e competenza.

A dominare la competizione è stato Ryan Panizzoli, studente dell’undicesimo anno proveniente dal Michigan, che ha conquistato il primo posto grazie alla sua concept car Chrysler Quantum. Il suo veicolo, dal design avveniristico ma con richiami rétro agli anni ’30, sfoggia un cofano allungato, una linea del tetto sospesa e soluzioni tecnologiche ispirate all’informatica quantistica.

Tra le innovazioni immaginate da Panizzoli anche l’utilizzo di fibre ottiche integrate nella carrozzeria. Per la sua vittoria, Ryan potrà vivere un’esperienza formativa esclusiva con uno stage estivo nello studio di design Ram, oltre a ricevere un Apple iPad Pro con Apple Pencil e l’invito a partecipare come giudice studentesco al prestigioso evento di Stellantis EyesOn Design a Grosse Pointe, Michigan.

In seconda posizione si è classificato Felix Bucaro, anch’egli all’undicesimo anno, ma proveniente dal Wisconsin. Il suo progetto, denominato Airstream, si distingue per un’estetica aerodinamica ispirata ai jet da combattimento: tetto e carrozzeria retrattili, posto guida centrale e fanali a lama creano una visione di mobilità futuristica, audace e innovativa.

Il podio si chiude con Owen Bronson, studente del Michigan, grazie alla sua Chrysler celebrativa. Un modello sportivo pensato per celebrare i 100 anni della Chrysler Six, con richiami stilistici alla concept Firepower del 2005, reinterpretata in chiave moderna.

Nonostante Bucaro e Bronson non prenderanno parte allo stage, riceveranno entrambi un iPad Pro e una Pencil, l’opportunità di entrare in contatto virtuale con i designer Stellantis, oltre a una borsa di studio per il programma estivo in Transportation Design presso il College for Creative Studies di Detroit. Saranno anche coinvolti come giudici onorari allo stesso evento EyesOn Design.