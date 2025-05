Free2move vince l’International Mobility Award 

Free2move, fornitore globale di soluzioni di mobilità del Gruppo Stellantis, si è aggiudicato l’ International Mobility Award nella categoria “Servizio” per il suo contributo allo sviluppo di una mobilità urbana più pulita, più comoda e più accessibile a Madrid. Il riconoscimento sottolinea l’impatto trasformativo del suo servizio di car sharing elettrico a Madrid, alimentato da un sistema pionieristico di sostituzione delle batterie sviluppato in collaborazione con l’azienda tecnologica americana Ample.

Agli International Mobility Award in Spagna trionfa Free2Move

Free2move integrerà progressivamente la tecnologia Ample nella sua flotta di Fiat 500e per consentire la sostituzione delle batterie scariche con quelle completamente cariche in un tempo stimato inferiore ai cinque minuti. Questo sistema si basa su stazioni automatizzate che riconoscono il veicolo ed effettuano la sostituzione in modo rapido e sicuro, grazie a moduli batteria progettati per adattarsi alla Fiat 500e e ai diversi modelli elettrici Stellantis.

Inoltre, tramite un’applicazione intuitiva, gli utenti accedono facilmente a un’ampia gamma di veicoli disponibili per il noleggio o il car sharing . Con oltre 450.000 veicoli accessibili al minuto, alla settimana o al mese, Free2move ha creato un modello di business redditizio che promuove una mobilità più sostenibile. Presente in più di 170 paesi , la compagnia propone un’alternativa flessibile, senza vincoli di proprietà, adatta alle nuove forme di spostamento urbano e turistico.

Il servizio, disponibile tramite un’unica app, consente agli utenti di accedere ai veicoli elettrici distribuiti in tutta la città e di parcheggiarli in spazi esclusivi di car sharing , tra cui un’area dedicata nei Terminal 1, 2, 3 e 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

“Il car sharing non rappresenta solo un nuovo modo di muoversi in città, ma anche un cambio di mentalità: più flessibile, più responsabile e in linea con le esigenze dell’ambiente urbano odierno “, afferma Miguel Barquilla, Country Manager di Free2move Iberia. “ Il nostro obiettivo è facilitare l’accesso a soluzioni sostenibili, senza compromettere il comfort o la libertà di movimento dei nostri utenti .”

Grazie a una strategia incentrata sull’esperienza utente e sulla collaborazione con le autorità locali, Free2move rafforza il suo ruolo di partner chiave nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Con questo servizio, Madrid si colloca tra le città europee più all’avanguardia nell’offerta di mobilità elettrica condivisa.

Ogni anno, l’ International Mobility Award mette in luce le iniziative che fanno la differenza nella trasformazione del trasporto urbano. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Free2move per una città più vivibile, dove ogni viaggio contribuisce a un futuro più pulito.