Fiat Ducato: in Spagna va forte come ambulanza

Il settore sanitario è tra i clienti più importanti per i vari modelli del marchio Stellantis Pro One. Citroën, Fiat, Opel e Peugeot, con la loro ampia gamma di modelli, offrono soluzioni alle esigenze di agilità, spazio interno e affidabilità in tutti i tipi di attività critiche della vita. Un buon esempio di questa fiducia è Santa Sofia Ambulances. Punto di riferimento nel trasporto sanitario nella Comunità di Madrid, questa azienda gestisce da 15 anni unità Fiat Ducato in vari ruoli.

Ambulancias Santa Sofía ha appena ricevuto 300 unità Fiat Ducato, completamente equipaggiate e adattate per l’uso

L’affidabilità, la manovrabilità, i bassi consumi e gli interni spaziosi di questo modello sono stati gli elementi chiave del terzo rinnovo della flotta, oggi composto da 300 Fiat Ducato Furgone Vetrato L2H2 e L3H2, equipaggiati rispettivamente con motori diesel BlueHDi da 140 CV e 180 CV con cambio automatico.

Questi veicoli, completamente attrezzati e adattati allo scopo, saranno utilizzati per il trasporto programmato di malati nelle diverse aree sanitarie in cui è suddivisa la Comunità di Madrid. Sinonimo di efficienza, spaziosità, capacità di carico, versatilità e flessibilità, il Fiat Ducato è il partner di fiducia di ogni tipo di azienda e professionista in Spagna e in tutta Europa. Innovativo per la sua tecnologia e gli elevati livelli di comfort, sicurezza e connettività, si adatta perfettamente a tutti i tipi di attività e dispone di un’alternativa 100% elettrica, il Fiat E-Ducato.