Jeep Grand Cherokee premiata con l’Automotive Loyalty Award da S&P Global Mobility

La Jeep Grand Cherokee continua a distinguersi per le sue eccezionali capacità, spaziosità e versatilità, mantenendo i clienti fedeli e attratti da ulteriori acquisti. Questa tendenza è stata riconosciuta da S&P Global Mobility, che ha conferito alla gamma Grand Cherokee il prestigioso Automotive Loyalty Award per il suo impegno nel mantenere i proprietari soddisfatti e fedeli al marchio nel corso del 2023. È la tredicesima volta che la Grand Cherokee riceve questo prestigioso riconoscimento da S&P Global Mobility.

Jeep Grand Cherokee si aggiudica l’Automotive Loyalty Award per la sua capacità di fidelizzare i suoi clienti

“Per oltre 30 anni e attraverso cinque generazioni, la Jeep Grand Cherokee ha guadagnato un seguito fedele di clienti,” ha dichiarato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Questo premio di fedeltà da parte di S&P Global Mobility conferma che la nostra gamma estesa di Grand Cherokee soddisfa oggi più che mai le diverse esigenze dei nostri clienti. Che si tratti del Grand Cherokee a due file, del Grand Cherokee L a tre file o del Grand Cherokee 4xe ibrido plug-in, che offre 56 chilometri per litro equivalente, 40 chilometri di autonomia completamente elettrica e 756 chilometri di autonomia totale senza preoccupazioni.”

Ogni anno, S&P Global Mobility assegna gli Automotive Loyalty Awards. Questi premi sono determinati attraverso un’analisi dei dati di immatricolazione negli Stati Uniti, che evidenziano quando una famiglia che ha posseduto un nuovo veicolo ritorna sul mercato per acquistare un altro veicolo della stessa marca, modello o produttore.

“Con i tassi di fedeltà in aumento nel settore automobilistico, è incoraggiante vedere un’attenzione così elevata da parte dei marchi e degli OEM sull’importanza della fedeltà in questo mercato altamente competitivo”, ha dichiarato Joe LaFeir, presidente di Automotive Insights presso S&P Global Mobility. “Con la domanda dei consumatori in ripresa, non c’è momento migliore per utilizzare questo tipo di informazioni per potenziare e migliorare i piani di marketing e la fidelizzazione dei clienti.”

La famiglia Jeep Grand Cherokee 2024 è stata progettata e sviluppata per offrire ancora più di quanto abbia già reso la vettura di Jeep un’icona globale nel segmento dei SUV premium. La versione più tecnologicamente avanzata e dotata di capacità 4×4 è disponibile anche come Grand Cherokee L a tre file, offrendo una spaziosa capacità di posti a sedere per un massimo di sette passeggeri. Inoltre, c’è la versione Grand Cherokee 4xe ibrido plug-in elettrificato, che offre modalità E Selec – Hybrid, Electric ed eSave. Questo consente al conducente del 4xe di personalizzare il sistema ibrido per adattarlo al meglio a ogni viaggio, che sia pendolarismo, fuoristrada o viaggi a lunga distanza.

Gli S&P Global Mobility Loyalty Awards sono unici nel loro genere poiché si basano sui dati e riflettono un’analisi dettagliata di 12,6 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli al dettaglio negli Stati Uniti nel corso del 2023. La fedeltà dei clienti viene valutata quando una famiglia che possiede un nuovo veicolo ritorna sul mercato e acquista un altro veicolo nuovo della stessa marca, modello o produttore. Il veicolo appena acquistato può essere sia un sostituto che un’aggiunta alla loro flotta domestica.