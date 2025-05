Nuova Fiat Pandina: debutto anticipato per battere la concorrenza?

Nuova Fiat Pandina sarà l’erede dell’attuale generazione di Panda. Il suo debutto è stato ufficialmente confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois che ha aggiunto che la sua presentazione avverrà sicuramente entro il 2030. Secondo indiscrezioni Fiat potrebbe però decidere di anticipare di qualche anno il suo arrivo sul mercato per un motivo ben preciso. Nei prossimi anni il segmento A dove questa auto si andrà a collocare vedrà infatti aumentare in maniera esponeziale la concorrenza.

La concorrenza sempre più spietata potrebbe spingere Fiat ad anticipare il lancio della nuova Fiat Pandina

Questo non solo per il debutto di numerosi modelli provenienti dalla Cina ma anche per il cambio di strategia di molte case automobilistiche occidentali che in un primo momento sembravano voler abbandonare questo segmento giudicato poco redditizio, ma che adesso sembrano invece aver cambiato idea. Di conseguenza Fiat potrebbe modificare leggermente le sue strategie decicendo di lanciare sul mercato prima del previsto la nuova Fiat Pandina che andrebbe a prendere il posto dell’attuale Fiat Panda, che comunque ancora oggi si difende bene come confermano i dati di vendita sempre molto positivi ma che con il passare degli anni potrebbe vedere rallentare le sue vendite.

La nuova Fiat Pandina sarà prodotta sempre a Pomigliano probabilmente sulla stessa piattaforma di Fiat 500 e avrà dunque dimensioni simili a quelle odierne. Cambierà lo stile che sarà più vicino a quello di Fiat Grande Panda ma con richiami anche alla prima generazione di Panda nei primi anni ’80. Cambierà ovviamente la gamma di motori che di certo potrà contare su svariate versioni elettriche ma molto probabilmente saranno presenti anche alcune versioni termiche e più precisamente ibride. Di sicuro l’entry level sarà mild hybrid ma non si escludono sorprese. L’elettrica avra diverse varianti con più o meno autonomia, più o meno cavalli, con prezzi ovviamente differenti.

Ad ogni modo si tratterà di una degna erede del modello attuale del quale non dovrebbe costare di più, pur essendo superiore sotto ogni punto di vista. Con il suo arrivo il futuro dello stabilimento Stellantis di Pomigliano pare assicurato. Oltre a questa auto in futuro è previsto il lancio di altri due modelli su piattaforma STLA Small forse uno dei quali targato Alfa Romeo.