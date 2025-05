Jeep Avenger è già in Brasile: nel 2026 al via la produzione nel paese

Dopo un periodo di incertezza riguardo alla possibilità di lanciare Jeep Avenger sul mercato brasiliano — e dopo la comparsa di alcune immagini spia che avevano alimentato le speculazioni — Jeep ha ufficializzato che il suo SUV più compatto sarà effettivamente distribuito su tutto il territorio del Brasile. La conferma è arrivata in un contesto significativo, ovvero durante le celebrazioni per i dieci anni dello stabilimento Stellantis di Goiana, nello stato di Pernambuco, dove nel 2015 è iniziata la produzione della Jeep Renegade.

La produzione di Jeep Avenger inizierà in Brasile nel 2026: ancora incerto lo stabilimento

Secondo Jeep, la produzione della nuova Jeep Avenger inizierà in Brasile a partire dal 2026 e ci aspettiamo che le vendite inizino poco dopo. Secondo il marchio, “Il modello completerà la gamma nazionale Jeep e coesisterà sul mercato accanto a Renegade, Compass e Commander. Con questi quattro modelli prodotti localmente, Jeep sarà un protagonista ancora più importante nel mercato brasiliano nei prossimi anni, con modelli riconosciuti per la loro robustezza, comfort, tecnologia e spirito avventuroso”.

L’unico dettaglio concreto fornito da Jeep sul futuro dell’Avenger in Brasile riguarda l’inizio della produzione, prevista per il prossimo anno. Tutto il resto rimane avvolto nel mistero. L’ipotesi più immediata e logica suggerisce che il piccolo SUV venga assemblato nello stabilimento di Goiana, lo stesso dove nascono tutti i modelli Jeep destinati al mercato nazionale. Tuttavia, non si può escludere la possibilità che Jeep Avenger destinato al Brasile venga prodotto in un impianto differente, magari a sorpresa, rompendo con la tradizione consolidata di Goiana.

Foto Jeep

Il modello dovrebbe subire alcune modifiche rispetto a quanto offerto da Jeep in Europa dalla fine del 2022, soprattutto se si considera che l’Avenger avrebbe superato test con clienti brasiliani senza ottenere grandi risultati a causa degli interni più semplici del solito per gli standard Jeep in Brasile. Jeep Avenger si basa sulla stessa piattaforma di modelli come la Peugeot 2008 e la Citroën C3 Aircross: l’architettura CMP. È quindi possibile che la produzione venga concentrata a Porto Real (RJ), dove attualmente vengono prodotti C3, C3 Aircross e, in futuro, Basalt. La Peugeot 2008 ha cambiato sede e ora viene prodotta in Argentina, liberando spazio sulla catena di montaggio per quella che potrebbe essere la prima Jeep prodotta al di fuori di Goiana (PE).