Nuova Jeep Commander: ecco come potrebbe cambiare il SUV con la prossima generazione

Nuova Jeep Commander è l’ipotetica futura generazione del famoso SUV di Jeep che spopola in Sud America. Considerata la sua popolarità fin dal suo debutto in quel mercato nel 2021 non stupisce che già siano in molti a pensare come sarà la sua ipotetica futura nuova generazione. Questa potrebbe arrivare secondo alcuni nel 2028 secondo altri entro il 2030.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Jeep Commander che dovrebbe debuttare entro il 2030

A proposito di quello che potrebbe essere l’aspetto esterno della nuova Jeep Commander, oggi vi segnaliamo un render pubblicato nei giorni scorsi dal designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva che immagina così lo stile del futuro modello di Jeep. Appare evidente come questa creazione sia ispirata allo stile della nuova Jeep Compass svelato nei giorni scorsi e che potrebbe effettivamente anticipare quelle che saranno le linee di design dei futuri modelli della casa automobilistica americana compreso anche il nuovo Commander.

Caratterizzata dall’iconica calandra a sette fessure, dai passaruota trapezoidali e da solide protezioni, la nuova Jeep Commander immaginata in questo render, al pari della nuova Jeep Compass, esprime un design inconfondibile che riflette le sue doti fuoristradistiche. Ogni elemento è pensato per coniugare estetica e prestazioni, con paraurti rinforzati e verniciati in tinta che assicurano protezione completa, ispirata dalla sorella Avenger.

Ideale tanto per l’ambiente urbano quanto per i percorsi più impegnativi, il veicolo è stato progettato tenendo conto della resistenza nel tempo: il radar anteriore, ad esempio, è stato spostato in una posizione più protetta per ridurre il rischio di danni durante l’utilizzo in condizioni difficili. Insomma se davvero avrà queste caratteristiche siamo sicuri che il modello continuerà a fare bene sul mercato auto del Brasile al pari della sua attuale generazione.