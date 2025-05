Jeep è di nuovo lo sponsor di maglia della Juventus

Si rinnova una partnership storica: il marchio Jeep è nuovamente Official Sponsor e tornerà a vestire la maglia della Juventus – maschile, femminile e dei team Juventus Next Gen – a partire dalla stagione 2025-2026, nell’ambito di un accordo pluriennale che prevede anche altri elementi di sponsorizzazione. Jeep torna così a incrociare il suo cammino con quello della Juventus, proseguendo un percorso di successo lungo dodici stagioni sportive, iniziato nel 2012-2013 e proseguito nel 2024-2025 in qualità di Official Automotive Partner.

Stellantis Europe ha deciso di rinnovare la propria collaborazione con la Juventus, legando nuovamente il brand “Jeep” alla squadra bianconera. In base all’accordo stabilito, verrà corrisposta una somma complessiva pari a 69 milioni di euro, suddivisa in più tranche: 4 milioni saranno versati immediatamente, 19 milioni di euro durante la prossima stagione sportiva e i restanti 23 milioni distribuiti nelle due stagioni successive. Con il nuovo accordo di lunga durata, la collaborazione si proietta verso nuove opportunità, aprendo la strada a iniziative congiunte tra le due realtà. Il ritorno del logo Jeep sulla maglia ufficiale simboleggia il cuore di questa rinnovata intesa tra le due aziende.