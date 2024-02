Alfa Romeo Milano, nuova Fiat Panda, Pandina e Maserati GranCabrio: ecco tutte le date di debutto

Il 2024 sarà un anno ricco di novità per le case automobilistiche italiane del gruppo Stellantis, che hanno in programma di lanciare diversi modelli inediti o rinnovati. Tra questi ricordiamo Alfa Romeo Milano, nuova Panda, Pandina e GranCabrio. La prima è stata la nuova Lancia Ypsilon, presentata ufficialmente il 14 febbraio, che ha mostrato un design più moderno e una gamma di motori ibridi ed elettrici. La seconda e la terza saranno svelati domani 29 febbraio, e si tratta della Fiat Panda MY24 e della Maserati GranCabrio Folgore.

Alfa Romeo Milano, Panda, Pandina e GranCabrio: ecco quando debutteranno esattamente

La Fiat Panda MY24 cambierà nome in Pandina per distinguerla dal modello che uscirà a luglio, e sarà una city car che manterrà l’aspetto della Panda attuale, ma con un abitacolo più raffinato e dei sistemi di sicurezza più evoluti, i cosiddetti ADAS. La GranCabrio Folgore sarà la versione elettrica della GC del tridente, una vettura di lusso e prestigio, che è stata già vista in anteprima nei giorni scorsi. Entrambe le vetture saranno disponibili in Europa, compresa l’Italia, tra poche settimane, probabilmente in primavera, e avranno un prezzo di partenza di circa 14 mila euro per la Pandina e di oltre 200 mila euro per la GranCabrio Folgore.

Dopo questo doppio lancio, dovremo attendere il 10 aprile per vedere la nuova Alfa Romeo Milano, un B-SUV che sarà la prima vettura elettrica di Arese. L’auto, basata su Fiat 600 e Jeep Avenger, avrà una lunghezza di circa 4,2 metri e un’autonomia di 400 km, e avrà anche una versione ibrida, per accontentare i clienti italiani, che non sono ancora molto propensi a comprare auto a batteria. L’Alfa Romeo Milano sarà un modello altamente atteso, che vorrà rilanciare il marchio del biscione nel segmento dei SUV compatti, dove la concorrenza è molto agguerrita.

L’ultima novità sarà la nuova Fiat Panda 2024, che sarà presentata l’11 luglio, e che sarà una vera e propria rivoluzione per la piccola di casa Fiat, che sarà elettrica e crescerà in dimensioni, diventando anch’essa un B-SUV. Sarà la sorella della Citroen C3 e potrebbe avere un prezzo di partenza di 20 mila euro, rendendola così l’elettrica più conveniente sul mercato. La nuova Panda 2024 avrà un design più moderno e dinamico, con una calandra a led e una carrozzeria bicolore. Sarà dotata di una batteria da 50 kWh e di un motore da 136 CV, che le consentiranno di raggiungere i 150 km/h di velocità massima e di percorrere fino a 300 km con una sola ricarica.

Ma le novità non finiscono qui, perché il 5 marzo ci sarà il debutto di un’altra vettura molto attesa, la nuova Dodge Charger. Si tratta di una muscle car americana, che fa parte del gruppo Stellantis, e che sarà disponibile sia in versione elettrica che termica. La versione elettrica sarà basata sulla concept car Charger Daytona SRT, mostrata nel 2022, e avrà una potenza variabile tra i 408 e i 897 CV, a seconda dell’allestimento. La versione termica, invece, avrà un motore flat six da 405 o 507 CV, che potrebbe essere abbinato a un sistema ibrido. Insomma tanta carne al fuoco per Stellantis che tra domani con le nuove Pandina e GranCabrio, la nuova Dodge Charger il 5 marzo e il 10 aprile con la nuova Alfa Romeo Milano avranno molto da fare nelle prossime settimane.