Fiat Pandina: tutto pronto a Pomigliano, ecco dove seguire la presentazione

Domani è il grande giorno. A Pomigliano presso lo stabilimento Giambattista Vico di proprietà del gruppo Stellantis sarà svelata la nuova Fiat Pandina. Si tratta della versione aggiornata della popolare vettura di Fiat che ormai da molti anni rappresenta costantemente l’auto più venduta di tutte nel nostro paese.

Domani è il grande giorno della nuova Fiat Pandina a Pomigliano

La nuova Fiat Pandina sarà svelata alla presenza del numero uno della principale casa automobilistica italiana, il CEO Olivier Francois. Con l’aggiornamento la novità più importante sarà proprio il cambio di nome fatto per non sovrapporsi alla nuova Fiat Panda, futura generazione del modello che invece sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. La futura Panda sarà un’auto completamente diversa da quella attuale. La vettura si trasformerà in un crossover lungo circa 4 metri dal design squadrato in stile concept Centoventi ma anche simile alla recente Citroen e-C3.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Pandina i cambiamenti rispetto al modello attuale saranno molto lievi, come abbiamo potuto constatare grazie alle foto spie pubblicate sul web nelle scorse settimane. Questa vettura accompagnerà l’attuale Panda fino alla fine della sua carriera che dovrebbe avvenire verso la fine del 2026.

Nell’annunciare la presentazione a Pomigliano della nuova Fiat Pandina domani alle ore 12 presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, Fiat ha anche comunicato il link attraverso cui sarà possibile assistere in live streaming alla presentazione del nuovo modello della principale casa automobilistica italiana.