Nuova Maserati GranCabrio: svelato in anteprima il suo design finale

La nuova Maserati GranCabrio è destinata a debuttare durante la Monterey Car Week, che si terrà quest’anno dall’11 al 20 agosto. È emersa in una serie di foto spia probabilmente ufficiali, mostrando per la prima volta il suo design senza alcun camuffamento.

La nuova GranCabrio si presenta con una carrozzeria in grigio scuro, abbinata a cerchi neri e dettagli esterni in tinta con la carrozzeria. I terminali di scarico sembrano essere lucidi mentre i sedili sono in grigio carbonio. Possiamo anche notare il badge Trofeo sopra le prese d’aria dei parafanghi anteriori.

Nuova Maserati GranCabrio: ecco la prossima generazione della cabriolet

Per quanto riguarda l’estetica, la GranCabrio di prossima generazione prende spunto principalmente dalla nuova GranTurismo, mostrando similitudini fino al montante A. La presenza di un tetto ripiegabile in tela comporta delle variazioni stilistiche sul retro, necessarie per garantire lo spazio richiesto per alloggiare il tetto.

Sotto il cofano, ci aspettiamo che la nuova decappottabile del Tridente abbia una versione del motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri. Nella GranTurismo Modena, questo propulsore eroga 496 CV e 600 Nm di coppia massima mentre nella Trofeo raggiunge i 558 CV e 650 Nm.

È attesa anche la versione Folgore 100% elettrica

Ma non è tutto. Come la coupé, anche la nuova Maserati GranCabrio riceverà una variante completamente elettrica con il nome di Folgore. Utilizzerà tre motori elettrici, per un totale di 760 CV e 1349 Nm. La casa automobilistica modenese afferma che la coupé impiega 2,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

La nuova Maserati GranCabrio Folgore è stata confermata per il debutto nel 2023, anche se non sono ancora disponibili dettagli precisi sulla tempistica, in particolare se sarà questo il modello che debutterà durante la Monterey Car Week 2023.

Ricordiamo che, durante la settimana, Maserati presenterà anche la sua nuova vettura da pista MCXtrema, basata sulla MC20. Infine, in Italia, la GranTurismo parte da 182.000 euro, quindi possiamo aspettarci più o meno lo stesso prezzo per la nuova GranCabrio.