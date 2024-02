DS Automobiles lancia una serie speciale per festeggiare i primi 10 anni in Italia

Il 2024 rappresenta il compimento del primo decennio dall’istituzione di DS Automobiles e dall’avvento del prestigioso marchio francese sul mercato italiano. Per commemorare questo significativo traguardo, DS annuncia il lancio della nuova Edizione Limitata, una serie speciale disponibile su tutta la gamma DS da febbraio ad aprile.

La nuova serie speciale Edit1on Limitèe rende omaggio al primo decennio di storia di DS Automobiles

Dal momento del suo debutto nel 2014, DS Automobiles ha incarnato il savoir-faire francese nel lusso automobilistico, emergendo come un autentico marchio Premium. Con quattro modelli che rappresentano l’eccellenza stilistica e tecnologica, DS ha consolidato la propria posizione nel settore automobilistico.: DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, tutti disponibili anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE. Con un DNA fondato sulla raffinatezza, sull’innovazione tecnologica e sul comfort assoluto, DS si è affermato come punto di riferimento per le esperienze di guida più esclusive, offrendo ai clienti un connubio unico di qualità artigianale e innovazione.

DS Edit10n Limitée, la nuova serie, non fa certo eccezione, caratterizzata da un’eccezionale attenzione ai dettagli e alle esigenze dei clienti. Integra direttamente nel costo della vettura le opzioni più richieste, assicurando così un’esperienza completa e su misura per il cliente. A partire dai livelli Performance Line, Performance Line+ e Rivoli+, a seconda dei modelli, i clienti potranno godere di una configurazione particolarmente equipaggiata che soddisferà ogni loro esigenza. Questo significa che non dovranno preoccuparsi dei dettagli tecnici o delle personalizzazioni, poiché tutto sarà già incluso: una versione unica e completa, progettata per offrire un’esperienza di guida che esalta il carattere tecnologico del marchio DS Automobiles.

Nella serie DS Edit10n Limitée, i clienti di DS Automobiles possono beneficiare di una selezione di optional a un costo vantaggioso. Ad esempio, nel livello Performance Line, la DS 4 Edit10n Limitée può essere equipaggiata con le motorizzazioni BlueHDi 130 e PureTech 130, abbinandole alla vernice metallizzata Grigio Premiere. Grazie all’Access Premium Pack, che include il Portellone Motorizzato, il sistema Vision 360, il Caricatore Wireless, l’Allarme e un elegante tetto nero, la DS4 diventa l’auto ideale per chi ama l’eleganza e la tecnologia avanzata. Analogamente, nel livello Performance Line+, la DS 7 Edit10n Limitée eleva l’esperienza premium del viaggio alla francese, con l’adozione della motorizzazione BlueHDi 130, la finitura Grigio Premiere, il Pack Access & Camera, il Pack Drive Assist + Vision 360 e i cerchi in lega da 20 pollici Tokyo.

La nuova serie DS Edit10n Limitée sarà al centro di una campagna di comunicazione appositamente progettata. Con questa serie speciale, DS Automobiles mira a coinvolgere non solo i suoi fedeli clienti, ma anche coloro che desiderano scoprire l’essenza della marca francese, fatta di comfort, tecnologia e dettagli raffinati che trasformano il viaggio in un’arte. Pertanto, questa novità di prodotto rappresenta anche un momento di condivisione e orgoglio per il percorso di crescita compiuto dal marchio Premium in Italia: nel 2023 ha registrato il suo miglior risultato di sempre in termini di volumi di vendita, con oltre 7.200 immatricolazioni, posizionando il Bel Paese come il secondo mercato globale per DS Automobiles.