Campione di Formula E, ambasciatore di DS Automobiles ma anche giovane padre, Jean-Éric Vergne guida oggi una DS 7 E-Tense 4×4 360. Come la DS 4 E-Tense 225 che guidava in precedenza, anche lo stile della sua nuova vettura è stato personalizzato by DS Design Studio Paris e sfoggia un look esclusivo. La personalizzazione esterna è il risultato del lavoro svolto dai team del Marchio, che hanno cercato di seguire le linee guida fornite dal pilota per renderla unica, in una “ricerca di raffinata armonia”. Iniziato presso il DS Design Studio Paris, il lavoro è stato poi portato avanti nei laboratori DS Performance.

Il pilota di Formula E Jean-Éric Vergne passa dalla DS 4 E-Tense 225 alla DS 7 E-Tense 4×4 360

Già vista sulle concept car DS Aero Sport Lounge e DS E-Tense Performance, la finitura bicolore combina sottilmente un nuovo colore grigio satinato con un nero laccato che va dal tetto al cofano. Il Grigio Satinato – con accenni metallici e minerali – ricopre l’intero frontale per poi sfumare gradualmente in strisce in favore del normale Grigio Laccato offerto ai clienti DS 7 E-Tense 4×4 360.

L’effetto complessivo è arricchito da sottili tocchi grafici sul paraurti anteriore, che ricordano la firma high-tech DS Light Veil che lascia risplendere la luce delle luci di marcia diurna attraverso il colore della carrozzeria. Leggermente contrastanti, questi listelli sottolineano il dinamismo del frontale di DS 7 E-TENSE 4×4 360°.

La personalizzazione è applicata a titolo di richiamo anche sugli specchi retrovisori esterni con la stessa finitura bicolore e bimaterica tra grigio e nero, satinata e laccata. L’impressione di dinamismo è sottolineata dalla sequenza di listelli applicati alternativamente sui contorni, donando un effetto di velocità attraverso il colore e la materia.

Lo stemma sul cofano con il logo “JEV” e il successivo “JEV 25” (il suo numero di gara che si riferisce alla sua data di nascita) sulle porte anteriori completano questo design esclusivo. Questa DS 7 è dotata di una trasmissione ibrida plug-in con una potenza combinata di 360 cavalli. Capace di 0-100 km/h in soli 5,6 secondi, ha anche un’autonomia 100% elettrica di 57 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

“Questa DS 7 E-Tense 4×4 360, unica nel suo genere, è il risultato della collaborazione tra DS Performance e DS Design Studio Paris. Progettata per il nostro ambasciatore e due volte campione di Formula E Jean-Eric Vergne, incarna il collegamento tra pista e strada e è il simbolo della passione automobilistica” ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore DS Performance.

“Abbiamo lavorato su una finitura bicolore e bimaterica per aggiungere un tocco di dinamismo in più creando un rivestimento grigio satinato con finiture metalliche, in contrasto con la profondità del nostro colore Grigio Laccato standard. Sebbene questa DS 7 E-TENSE 4×4 360, che sarà guidata da Jean-Eric Vergne, sia unica, questo tipo di progetto rappresenta ancora un’opportunità creativa, come parte dei nostri sviluppi futuri” ha detto Vincent Lobry, Responsabile Colori, Materiali e Finiture di DS Automobiles.