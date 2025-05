DS Automobiles protagonista su La 7 di “Bell’Italia in viaggio”

La collaborazione tra DS Automobiles e il programma televisivo “Bell’Italia in Viaggio,” condotto da Fabio Troiano, è partita domenica scorsa su La7 con la prima puntata. La DS 7, veicolo che riflette la versatilità e l’eleganza del marchio, accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche italiane. La partnership prevede la presenza continuativa della DS 7 in diverse puntate trasmesse tra maggio e giugno, con nuovi episodi da ottobre e numerose repliche. Un’occasione prestigiosa che valorizza l’eccellenza e la tecnologia dei SUV della casa francese, pensati per chi vive il viaggio con stile.

Al via la collaborazione tra DS Automobiles e il famoso programma condotto da Fabio Troiano

La DS 7 protagonista della nuova edizione televisiva è proposta nella raffinata tonalità Blu Volo di Notte, versione top di gamma ÈTOILE con cerchi in lega da 19”, tetto panoramico apribile e finiture nere. L’eleganza esterna si riflette nell’abitacolo, caratterizzato da rivestimenti in pelle Nappa Grigio Perla, sedili in Alcantara ventilati e massaggianti, climatizzatore bi-zona e sistema HiFi Focal Electra. Tra le dotazioni avanzate, ricarica wireless, prese USB-C, DS Night Vision, ammortizzatori DS Active, Scan Suspension e 360 VISION assicurano una guida fluida, sicura e confortevole in ogni condizione.

La DS 7 esprime il meglio del savoir-faire francese, unendo alta moda e artigianalità per offrire comfort e piacere di guida premium. Ideale per chi cerca un’esperienza di mobilità raffinata, si è distinta nella prima puntata di “Bell’Italia in Viaggio”, dedicata alla Toscana e a Giovanni Boccaccio nel 650° anniversario della sua morte. Con eleganza e sicurezza, la DS 7 ha attraversato paesaggi e borghi iconici come Certaldo, Fiesole, Firenze, Impruneta e San Casciano in Val di Pesa, tra luoghi celebri e gemme nascoste, raccontando l’Italia più autentica e preziosa.