Alfa Romeo: l’annuncio del 10 giugno potrebbe non riguardare la nuova Stelvio

Il 10 giugno Alfa Romeo farà un annuncio importante. Infatti è stata annunciata una conferenza stampa digitale con la presenza del CEO Santo Ficili e del responsabile del marketing Cristiano Fiorio. Subito si è pensato a qualcosa che potesse riguarda la nuova Stelvio ma man mano che ci avviciniamo a quella data l’ipotesi pare essere sempre meno probabile.

Ecco al momento quale pare essere l’ipotesi più probabile per l’annuncio di Alfa Romeo previsto per il 10 giugno

Si era parlato anche del possibile annuncio del nuovo piano industriale per il rilancio di Alfa Romeo o di qualche versione speciale di Tonale o Stelvio. Altra ipotesi molto discussa era quella relativa al lancio di una nuova super car in edizione limitata in stile nuova 33 Stradale. Pare però che nemmeno questa ipotesi sia corretta.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal web la presenza di un hashtag sospetto #Motorsport, che poi è stato cancellato, fa pensare che questo annuncio possa essere legato al mondo delle corse. Molto probabilmente se la notizia fosse confermata si potrebbe trattare dell’annuncio del ritorno di Alfa Romeo nel motorsport dopo l’addio degli scorsi anni alla Formula 1. Del resto era un qualcosa atteso da tempo e il biscione non aveva mai fatto mistero di voler tornare un giorno nel mondo delle corse.

Tra l’altro il 10 giugno è il giorno prima della 24 Ore di Le Mans e anche questo dunque potrebbe rappresentare un qualcosa di legato a quello che sarà l’annuncio che verrà fatto quel giorno da Santo Ficili e Cristiano Fiorio. Secondo indiscrezioni il ritorno di Alfa Romeo nel mondo delle corse potrebbe avvenire nel WEC, il World Endurance Championship dove già corre Peugeot, mentre uno sbarco in Formula E sembra essere un’ipotesi al momento assai improbabile. Dunque potrebbe essere questa al momento l’ipotesi più plausibile. Ma ovviamente si tratta solo di ipotesi, la certezza la avremo nel momento in cui partirà la conferenza stampa.