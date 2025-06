Ferrari SF90 XX Stradale in scala 1:8 che imita perfettamente un esemplare su misura

Una Ferrari SF90 XX Stradale in scala 1:8 è stata plasmata dai maestri di Amalgam Collection per replicare in modo maniacale le specifiche dell’auto in formato reale presente nel garage del ricco committente. Ne deriva un modello sartoriale davvero suggestivo, con carrozzeria in rosso metallizzato lucido, con strisce bianche e nere, che ne completano la livrea, rendendola identica a quella dell’auto reale.

L’esclusivo servizio, battezzato Bespoke, consente di portare a casa un “giocattolo” superbamente dettagliato, che riproduce in modo fedele ogni aspetto delle specifiche dell’auto reale presa a riferimento. Anche i più piccoli dettagli, come ad esempio il colore delle cuciture sui sedili, delle targhe o dei cerchi, vengono riprodotti alla perfezione. La “nostra” Ferrari SF90 XX Stradale ne è un prova lampante.

Il processo costruttivo è reso ancora più preciso dalla stretta collaborazione di Amalgam Collection con la casa di Maranello, che permette di accedere a una nutrita banca dati. Ne deriva una replica da sogno, preziosa in ogni dettaglio. Il servizio Tailor-Made Bespoke è limitato alle auto già modellate. Per le altre, ossia per le “commissioni uniche”, bisogna verificarne la fattibilità insieme al team di vendita.

In linea con la tradizione, ogni esemplare è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani. Le parti sono realizzate con cura maniacale, facendo riferimento ai dati della scansione del modello in formato reale, ai progetti CAD e alle specifiche dei materiali fornite direttamente dalla casa di Maranello. Il risultato del lavoro è una replica in scala 1:8 che lascia a bocca aperta.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Musa ispiratrice di questa incredibile riproduzione è stata una Ferrari SF90 XX Stradale, auto del “cavallino rampante” più prestazionale dell’era moderna, fatta eccezione per la F80. Solo quest’ultima riesce ad essere più efficace di lei sulla pista di Fiorano, dove strappa letteralmente le molecole del manto bituminoso, con la forza della sua energia.

Amalgam Collection si è più volte occupata di questa vettura, celebrata con alcune fantastiche riproduzioni in formato ridotto. Oggi l’atelier inglese mostra il risultato della più recente fatica sul tema, con una replica che imita perfettamente la livrea e l’abitacolo, oltre ad una serie di altri dettagli, di un esemplare personalizzato di quella famiglia.

Nelle foto, mancando dei riferimenti dimensionali, sembra proprio di essere al cospetto dell’auto reale, della vera Ferrari. Come riferito in un’altra circostanza, solo agli occhi più esperti non sfuggono le differenze, davvero minime, col prodotto in formato 1:1. Qui la magia è racchiusa in 60 centimetri di lunghezza. Non sappiamo quale sia il prezzo di acquisto affrontato dal committente, ma per lo specifico trattamento penso si spinga ben oltre i circa 15 mila euro che servono per portarsi a casa la riproduzione standard in scala 1:8.

Immagino l’effetto di un simile gioiello accanto alla vera “rossa” che ne ha ispirato le fattezze. Non un’auto qualunque, ma una regina della specie. La Ferrari SF90 XX Stradale è infatti un capolavoro ingegneristico. Ad animarne la danze provvede un sistema propulsivo ibrido, che ha la sua anima nel motore endotermico V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata. Da qui arrivano la maggiore dose di energia e le musicalità meccaniche. Le performance, grazie ai 1.030 cavalli e alle doti ingegneristiche, sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Il tempo sul giro sulla pista di Fiorano è di 1’17″309.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection