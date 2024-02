Jeep Grand Cherokee vince il MotorWeek Drivers’ Choice Award per il secondo anno di fila

Jeep Grand Cherokee è la vincitrice del premio come miglior veicolo utilitario di medie dimensioni ai MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2024, guadagnandosi l’onore per il secondo anno consecutivo. “La Jeep Grand Cherokee è la nostra vincitrice consecutiva come miglior utilitaria di medie dimensioni dell’anno”, ha affermato John Davis, creatore e conduttore di MotorWeek.

Jeep Grand Cherokee vince il premio Best Midsize Utility per il secondo anno consecutivo

“Siamo convinti che la formazione Grand Cherokee possa gestire praticamente qualsiasi cosa le famiglie amanti dell’avventura possano offrirle. Dopo essere esistito per decenni come un SUV grezzo, “prendere o lasciare”, il Grand Cherokee di quinta generazione è arrivato con ogni tipo di sorpresa, inclusa una versione L estesa con tre file di sedili e anche un propulsore plug-in 4xe disponibile. Quel PHEV Grand Cherokee non solo si sta rivelando molto popolare, ma aggiunge un serio respiro alla già sostanziale posizione ambientale di Jeep. Per un marchio che è sopravvissuto alla tradizione per molti anni, il Grand Cherokee rappresenta una dichiarazione davvero moderna sotto tutti gli aspetti”.

Giunta alla sua 43a stagione come serie di riviste automobilistiche originali della TV e dei media digitali, MotorWeek organizza il concorso annuale Drivers’ Choice per valutare i veicoli in base alle prestazioni di guida, alla tecnologia, alla praticità, all’efficienza del carburante e al valore.

“Il fatto che MotorWeek riconosca la Jeep Grand Cherokee come Best Midsize Utility per il secondo anno consecutivo nell’ambito dei prestigiosi MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2024 è particolarmente gratificante in quanto fornisce la conferma da parte di terzi che stiamo offrendo la macchina migliore e più capace. e il SUV più premiato di sempre dai nostri clienti”, ha affermato William Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America.

La tecnologia del veicolo elettrico ibrido plug-in 4xe della Jeep Grand Cherokee migliora il divertimento, la libertà e l’avventura per cui il marchio Jeep è noto, fornendo allo stesso tempo prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell’ambiente.

Jeep Grand Cherokee L del 2024 espande la famiglia Grand Cherokee nel popolare segmento dei tre file, offrendo prestazioni, comfort e funzionalità eccezionali, pur continuando l’eredità di Grand Cherokee come il SUV più premiato e celebrato di sempre, con leggendarie capacità 4×4, raffinatezza su strada e stile e artigianalità premium dentro e fuori. Costruito su un’architettura avanzata, il Grand Cherokee a tre file offre spaziosi posti a sedere per un massimo di sette passeggeri, zone climatiche individuali in tutta la cabina e sicurezza avanzata e tecnologie di nuova generazione, tra cui visione notturna, telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori, ripiegamento elettrico terza fila e un sistema audio McIntosh premium con 19 altoparlanti. Con l’esclusivo propulsore V-8 da 5,7 litri disponibile, Grand Cherokee L offre la migliore capacità di traino massima della categoria.

La Jeep Grand Cherokee 2024 è la Jeep Grand Cherokee tecnologicamente più avanzata e con capacità 4×4 mai realizzata. Questa Grand Cherokee di quinta generazione porta nel segmento dei SUV full-size un’architettura appositamente costruita, un propulsore ibrido plug-in, un modello L a tre file, un design iconico con lavorazione artigianale di livello mondiale e tecnologie prime sul mercato.