Jeep Grand Cherokee L: un problema causa il richiamo di alcune unità del SUV

Stellantis nelle scorse ore negli USA ha emesso un richiamo per alcune unità di Jeep Grand Cherokee L (WL75) prodotte dal 2021 al 2022. Il richiamo è dovuto a una saldatura mancante dal telaio dello schienale del sedile all’ancoraggio della cinghia del seggiolino per bambini, che non soddisfa i requisiti della norma federale sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 225, “Child Restraint Anchorage Systems”.

Richiamate negli USA alcune migliaia di unità di Jeep Grand Cherokee L

Il richiamo si applica solo alle unità di Jeep Grand Cherokee L dotati di panca divisa 60/40 per 7 passeggeri (codice di vendita CF1) o sedili avvolgenti per 6 passeggeri (codice di vendita CAW). I sedili della seconda fila su circa 4.586 dei veicoli interessati potrebbero essere stati costruiti con una o più saldature mancanti dal telaio dello schienale al sistema di fissaggio per bambini su uno o entrambi i sedili.

I veicoli Jeep Grand Cherokee L costruiti con una saldatura mancante dal telaio dello schienale del sedile all’imbracatura per bambini potrebbero non soddisfare il requisito di resistenza FMVSS n. 225 per gli ancoraggi dell’imbracatura. Un ancoraggio della cinghia che si separa completamente dal sedile di questo SUV di Jeep può aumentare il rischio di lesioni per l’occupante del seggiolino in caso di incidente.

Stellantis effettuerà un richiamo di sicurezza volontario per ispezionare e, se necessario, sostituire il telaio dello schienale dei sedili della seconda fila. I concessionari ispezioneranno le saldature a punti delle cinghie per bambini dei sedili della seconda fila e sostituiranno il telaio dello schienale se le saldature delle cinghie per bambini non superano l’ispezione. Questo servizio sarà fornito gratuitamente ai proprietari di veicoli.

Secondo i documenti, 2.848 unità delle 4.586 Jeep Grand Cherokee L richiamate sono già state sanate. La società ha anche dichiarato che le lettere di notifica del proprietario sono state spedite il 7 aprile 2022 e che i proprietari interessati possono contattare il servizio clienti di FCA USA al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US LLC per questo richiamo è Z24.