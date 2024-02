Jeep: cinque novità in arrivo entro il 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi successi per Jeep, con il lancio previsto di due veicoli elettrici a batteria e un’espansione della gamma degli ibridi plug-in. Antonio Filosa, il nuovo CEO di Jeep, ha condiviso venerdì con i media i piani aziendali per il prossimo anno, insieme alla strategia volta ad accrescere la quota di mercato dell’azienda americana che fa parte del gruppo Stellantis.

Saranno cinque le novità di Jeep da qui alla fine del 2025 tra nuove auto e restyling

La Jeep Wagoneer S sarà messa in produzione nel secondo trimestre di quest’anno e sarà disponibile per l’acquisto nel terzo trimestre. Una volta in vendita, sarà la Jeep più veloce di sempre, in grado di raggiungere da zero i 100 km orari in meno di 3,5 secondi. La seconda novità importante ad arrivare sarà il fuoristrada elettrico Recon che invece dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Sebbene Jeep non abbia fornito date specifiche per la produzione e l’arrivo della Recon, ci si aspetta che abbia il suo primo anno di vendite completo nel 2025, insieme alla Wagoneer S.

La famiglia di ibridi plug-in 4xe di Jeep si espanderà nel corso dell’anno, con l’arrivo atteso di modelli come il Gladiator PHEV. In totale Jeep ha pianificato il lancio di cinque nuovi modelli o varianti aggiornate nel 2025, come parte della sua strategia per consolidare la propria posizione sul mercato statunitense dopo un calo delle vendite che ormai va avanti da 5 anni.

Questa ristrutturazione della gamma è parte integrante della strategia del marchio volto a incrementare la sua quota di mercato negli Stati Uniti, dopo cinque anni consecutivi di diminuzione delle vendite. Jeep sta già predisponendo il terreno per un 2025 di successo, con l’abbassamento dei prezzi su diversi modelli per il 2024, tra cui il Grand Cherokee e il Gladiator. Inoltre, il Wrangler ha ricevuto un aggiornamento per l’anno in corso. Insomma, per il marchio americano Jeep si prospetta un periodo di grandi novità, con l’obiettivo di diventare sempre più un marchio globale.