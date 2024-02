Jeep Wagoneer S: il SUV elettrico potrebbe debuttare a luglio

Secondo il nuovo CEO Antonio Filosa, Jeep potrebbe consegnare la sua nuova vettura completamente elettrica ai clienti statunitensi già a luglio. La produzione del primo SUV elettrico per l’America, Jeep Wagoneer S, è prevista per iniziare nel secondo trimestre, con le prime consegne potenzialmente nel terzo trimestre. Il CEO di Jeep ha anche confermato che potremmo assistere al lancio del Recon elettrico, veicolo in stile Wrangler entro la fine dell’anno.

A luglio potrebbe avvenire il lancio del nuovo SUV elettrico Jeep Wagoneer S

Filosa ha riconosciuto la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare l’arrivo della concorrenza. Jeep si trova ad affrontare nuovi rivali, tra cui la Rivian R1S, che si è classificata come il settimo veicolo elettrico più venduto negli Stati Uniti lo scorso anno. Inoltre, il marchio fuoristrada Scout di Volkswagen sta per lanciare i suoi primi veicoli elettrici, aggiungendo ulteriore pressione nel settore.

Filosa ha dichiarato che le prime consegne potrebbero avvenire già nel terzo trimestre. Prima del suo lancio ufficiale, Jeep sta promuovendo il SUV elettrico con nuovi teaser per generare anticipazione tra gli appassionati e i potenziali acquirenti. Jeep promette che il Wagoneer S sarà “veloce come un fulmine”, con una potenza di 600 CV che gli permetterà di accelerare da 0 a 60 mph in soli 3,5 secondi.

Jeep Wagoneer S sarà il primo veicolo elettrico basato sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, la società madre di Jeep. Con un’autonomia mirata di circa 700 km, il SUV mira a competere direttamente con la R1S di Rivian. Jeep ha inoltre offerto un primo sguardo agli interni del veicolo elettrico, caratterizzati da un ricco assortimento di pulsanti e schermi digitali. Tra le caratteristiche più evidenti si distingue un centro di controllo del conducente personalizzato, dotato della levetta Selec-Terrain distintiva di Jeep.

Infine oltre all’imminente debutto di Jeep Wagoneer S è stato confermato che quasi certamente entro fine anno debutterà anche il fuoristrada elettrico Jeep Recon. Il Recon sarà un “SUV elettrico robusto e completamente capace”, prendendo ispirazione dalla leggendaria Jeep Wrangler fuoristrada. L’ex capo di Jeep North America, Jim Morrison, ha sottolineato che il Recon EV “è in grado di affrontare con successo il potente Rubicon Trail”. Inoltre, ha aggiunto che il veicolo sarà in grado di completare il percorso con un’autonomia sufficiente per tornare in città e ricaricarsi, confermando così la sua affidabilità anche nelle avventure più impegnative.