Fiat Strada: la futura generazione sarà venduta anche in Europa

Fiat Strada è il famoso pickup compatto che la principale casa automobilistica italiana commercializza in America Latina con grande successo. Si tratta infatti del veicolo più venduto in assoluto in Brasile da tre anni e anche negli altri mercati del continente è popolarissimo. In tanti si sono domandati come mai Fiat non commercializzi questo modello di gran successo anche in Europa dato che ormai i pickup stanno acquisendo sempre più popolarità anche nel vecchio continente.

Fiat Strada: con la futura generazione il pickup compatto si appresta a fare il suo debutto anche in Europa

Nei giorni scorsi il numero uno di Fiat Olivier Francois è tornato a parlare di ciò durante un podcast con Fedez. Si sono toccati in questa intervista diversi argomenti. Tra questi è stato confermato il ritorno della nuova Fiat Multipla nella gamma di Fiat con Francois che ha confermato che Fiat sta lavorando allo sviluppo di questo modello che probabilmente vedremo entro la fine del 2025.

Ma si è parlato anche di Fiat Strada. Il numero uno della principale casa automobilistica italiana ha confermato che questa auto avrà una nuova generazione che arriverà nel corso dei prossimi anni. Francois ha pure confermato che questo modello oltre che in America Latina, Africa e Medio Oriente dove viene venduto attualmente, sarà commercializzato anche in Europa.

Dunque finalmente tutti coloro che sono interessati all’acquisto di questo modello anche in Italia potranno finalmente avere il proprio Fiat Strada. Ovviamente rispetto al modello attuale, la nuova generazione sarà ricca di novità e miglioramenti che riguarderanno design, gamma di motori e tecnologia. Anche a livello di sicurezza il modello dovrà essere reso all’altezza dei rigidi crash test europei che sono più esigenti rispetto a quelli sudamericani. Vedremo dunque a proposito di ciò che novità ci saranno nel corso dei prossimi mesi.