Fiat Multipla: Francois conferma a Fedez che la casa torinese pensa al suo ritorno

In casa Fiat si lavora su una nuova versione della celebre Fiat Multipla. Questa informazione è stata data da Olivier François, CEO di Fiat, che ha espresso il desiderio di riportare in vita questo modello iconico. François ha elogiato la genialità dell’auto, sottolineando la sua capacità di offrire sei posti all’interno di soli quattro metri di lunghezza, una caratteristica unica nel panorama automobilistico. La dichiarazione è stata rilasciata durante una partecipazione al podcast “Wolf – Storie che contano”, condotto dal cantante Fedez.

Fiat Multipla: la casa torinese lavora al ritorno del modello, lo ha confermato il CEO Olivier Francois parlando nel podcast di Fedez

François ha inoltre discusso dell’antenata della Fiat Multipla, la 600 Multipla degli anni ’50. Il numero uno di Fiat ha messo in evidenza come il suo design unico offrisse un aspetto insolito, con il davanti che assomigliava al posteriore e viceversa. Nonostante ciò, la vettura era in grado di ospitare sei passeggeri pur mantenendo le dimensioni compatte della Fiat 500 dell’epoca. François ha espresso il desiderio di riportare in vita queste auto iconiche e ha confermato che sta lavorando su questo progetto.

La Fiat Multipla del 1956, concepita da Dante Giacosa, può essere vista come una pioniera del concetto moderno di monovolume. Questo modello, ideato dal costruttore torinese, è stato poi riproposto nel 1998 grazie al talento di Roberto Giolito, attuale responsabile di Fca Heritage.

Ricordiamo che già da tempo si parla del possibile arrivo nel 2025 di una nuova Fiat Multipla che tornerebbe nelle vesti di versioni più grande rispetto alla nuova Fiat Panda che vedremo a luglio. Di questa auto si dice che nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e che sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Si vocifera anche del possibile arrivo sul mercato di una versione a 7 posti. Grazie a questa auto e alla nuova Fiat Panda in Fiat dunque dovrebbe nascere una nuova famiglia di auto in contrapposizione alla gamma 500.

Qui vi mostriamo un recente render di Maltese Design che immagina così l’aspetto di questo futuro modello di Fiat. Sempre nel corso della medesima intervista oltre a confermare l’imminente arrivo della nuova Panda, Francois ha pure anticipato che nei prossimi anni arriverà una nuova generazione del pickup Strada che sarà venduto anche in Europa.