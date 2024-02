Nuova Fiat Multipla: entro fine anno importanti indizi

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere il nome del futuro crossover di segmento C che Fiat lancerà entro la fine del prossimo anno e che a quanto pare sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Di questa auto sappiamo che sarà il secondo modello della nuova gamma “Panda” che prenderà il via a luglio con la presentazione della nuova Fiat Panda. Tra le due auto infatti ci dovrebbe essere una certa somiglianza dal punto di vista del design.

Entro fine anno avremo le idee più chiare su come sarà la nuova Fiat Multipla e se si chiamerà davvero così

A proposito della nuova Fiat Multipla, di cui qui vi proponiamo uno dei tanti render apparsi sul web negli ultimi tempi, si vocifera che entro fine anno possano arrivare importanti indizi su quelle che saranno le sue caratteristiche e il suo design. Molto probabilmente potrebbero finalmente arrivare notizie certe anche sul nome. Infatti quello attuale è un soprannome più che il nome ufficiale e non possiamo ancora escludere che alla fine questa vettura si possa anche chiamare diversamente. Per il momento sappiamo che questa auto nascerà su piattaforma smart car la stessa della Citroen e-C3 e della futura Fiat Panda. Sappiamo che avrà molto in comune con la futura Citroen C3 Aircross.

Si vocifera inoltre di una possibile configurazione a 7 posti. Ricordiamo che questa auto dovrebbe essere lunga circa 4,3 metri. Dunque si tratterà della futura top di gamma, almeno come dimensioni, di Fiat. Anche questa auto abbraccerà la stessa filosofia della nuova Fiat Panda. Questo significa che si tratterà diu un’auto semplice ed essenziale ma anche molto spaziosa. Sarà una vettura pensata per le famiglie numerose e per chi cerca una vettura spaziosa ma che sia allo stesso tempo molto conveniente.

Anche la nuova Fiat Multipla come la nuova Fiat Panda avrà versioni ibride, che saranno le entry leevel, e versioni elettriche al 100 per cento che comunque avranno un rapporto qualità prezzo molto elevato grazie alla piattaforma smart car e all’uso di batterie LFP.