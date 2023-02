Jeep Recon: si avvicina il primo fuoristrada elettrico

Il 2025 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto di Jeep Recon, primo fuoristrada elettrico al 100 per cento della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis. Lo aveva confermato tempo fa l’ex capo di Jeep in Europa Antonella Bruno nel corso di una recente intervista al magazine automobilistico britannico Autocar. Bruno aveva confermato che questo modello che già conosciamo sotto forma di teaser sarà lanciato entro quell’anno insieme ad un altro modello completamente elettrico di cui si parla da tempo e cioè Jeep Wagoneer S che presto però avrà un nuovo nome.

Entro il 2025 avverrà il debutto di Jeep Recon primo fuoristrada 100% elettrico di Jeep

Antonella Bruno a proposito di Jeep Recon ha dichiarato che sarà proposto nella gamma di Jeep insieme alla Jeep Wrangler ma che i due modelli non faranno parte dello stesso segmento. Infatti il veicolo elettrico sarà un gradino sotto rispetto alla Wrangler in termini di dimensioni. Recon sarà dunque rivale diretto di Land Rover Defender. Questo veicolo nascerà sulla piattaforma STLA Large, sarà solo elettrico e come si evince dalle immagini teaser pubblicate lo scorso anno avrà forme molto squadrate.

Oltre a Jeep Recon sempre entro il 2025 Jeep lancerà anche un altro modello completamente elettrico. Anche di questa auto sono stati mostrati alcuni render ufficiali. Al momento conosciuta come Jeep Wagoneer S in futuro avrà un nuovo nome scelto da Jeep dopo un concorso in cui saranno gli stessi fan del marchio a votare tra una serie di nomi proposti.

“A livello globale, vogliamo essere i leader 4×4 nell’elettrificazione”, ha affermato Bruno. Con questi modelli Jeep punta a diventare leader nel segmento delle auto elettriche dopo il lancio lo scorso anno del primo modello a zero emissioni: Jeep Avenger. La partenza di questo veicolo sul mercato è stata davvero molto incoraggiante e si spera che la stessa accoglienza la possano adesso avere anche gli altri modelli 100 per cento elettrici.