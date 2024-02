ASI Circuito Tricolore 2024: il calendario dei 18 eventi per auto storiche e moto

Divulgato il calendario degli eventi ASI Circuito Tricolore 2024. Il primo weekend da segnare in agenda è quello del 7 aprile, quando prenderà le mosse la quarta edizione dell’iniziativa promossa dall’Automotoclub Storico Italiano, con il patrocinio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In totale sono 18 gli appuntamenti in calendario, distribuiti per il Belpaese. Alcuni godono di fama internazionale.

Si profilano momenti di vera passione per le quattro ruote d’epoca, ma anche per le moto classiche. Il tutto in un quadro dove l’amore per i mezzi a motore si coniuga alla scoperta del territorio e alla dimensione turistica, in diverse sue accezioni. Lo ribadisce, senza mezzi termini, il coordinatore Felice Graziani: “Le manifestazioni di ASI Circuito Tricolore vogliono trasferire sia ai partecipanti sia al pubblico la bellezza della nostra Italia”.

I sodalizi federati sono già al lavoro per far sì che tutto vada al meglio. L’esperienza maturata negli anni è indice di qualità. ASI Circuito Tricolore è un variopinto bouquet di eventi automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue precise peculiarità. Ne deriva una tela di grande richiamo per i collezionisti e i custodi di auto e moto storiche. Il calendario miscela nuovi appuntamenti ad altri confermati, per rendere ancora più appetibile il quadro. Ad aprire le danze ci penserà il “Valli e nebbie”, con epicentro a Ferrara. I motori sono pronti a scaldarsi. Le carrozzerie sono pronte a farsi lucidare. Cresce l’attesa per questi eventi firmati ASI.

Calendario eventi ASI Circuito Tricolore 2024

5-7 aprile

Valli e Nebbie

Officina Ferrarese

26-28 aprile

Gran Premio di Bari

Old Cars Club

26-28 aprile

Il Primavera di Augusto Farneti

Sport Club Il Velocifero

26-28 aprile

Coppa Toscana

Club Auto Moto d’Epoca Toscano

9-12 maggio

Coppa della Perugina

Club Auto Moto d’Epoca Perugino

13-19 maggio

Giro di Sicilia

Veteran Car Club Panormus

24-26 maggio

Coppa Gentlemen Sardi

Associazione Auto Moto d’Epoca Sardegna

7-9 giugno

Grand Prix Bordino

Veteran Car Club Pietro Bordino

7-9 giugno

Sulle strade della Pugliesità DOC

Automotoclub Aste e Bilancieri

14-16 giugno

Autogirovagando

Collectors Historic Car Club

15-16 giugno

Motociclettando

Club Moto d’Epoca Fiorentino

27-30 giugno

Leggenda di Bassano

Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca

29-30 giugno

In moto sulle Alpi

Veteran Car Club Torino

2-7 luglio

Abruzzo Gran Tour Circuito di Avezzano

Abruzzo Drivers Club

13-14 luglio

Concorso d’Eleganza S. Pellegrino Terme

Club Orobico

23-25 agosto

Circuito del Chienti e Potenza

Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano

27-29 settembre

Giro della Valle del Liri

Circolo Auto Moto d’Epoca Frusinate

4-6 ottobre

Gran Tour dell’Elba

Club Balestrero Veteran Motor Car

Fonte | ASI