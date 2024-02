Nuova Fiat Panda: sarà questo il suo aspetto finale?

L’attesa nuova generazione della Fiat Panda, uno dei modelli più iconici del brand torinese, si prepara a fare il suo ingresso nel mercato. Grazie a delle immagini di brevetto, abbiamo avuto la possibilità di apprezzare alcuni dettagli del suo design finale.

La Panda, lanciata originariamente nel 1980 e progettata dal designer Giorgetto Giugiaro, si è distinta per la sua semplicità e accessibilità. Dopo aver attraversato vari cicli evolutivi, l’ultima generazione si appresta a segnare un importante salto nel futuro.

Fiat Panda: Kolesa ipotizza il design definitivo della nuova generazione

Conservando la carrozzeria a cinque porte e le proporzioni da auto familiare delle ultime due generazioni, la nuova Panda si distinguerà per un design esterno nettamente più angolare e semplificato. Come è possibile vedere anche dal progetto digitale di Kolesa, particolare attenzione è stata rivolta ai fari, uniti da una striscia a LED di forma trapezoidale, e ai dettagli distintivi come le maniglie delle portiere tradizionali.

Una delle caratteristiche più interessanti sarà la piattaforma su cui verrà costruita: la Smart Car. Parliamo di una versione semplificata della CMP. Progettata in primis come auto elettrica, si prevede che la prossima Fiat Panda condividerà specifiche tecniche simili alla Citroën e-C3, tra cui il motore elettrico da 113 CV (83 kW) e la batteria da 44 kWh, che dovrebbe offrire un’autonomia di circa 320 km con una sola carica.

Nonostante la forte enfasi sull’elettrificazione, sono previste anche versioni con motori a combustione interna, dimostrando la flessibilità e l’adattabilità del progetto.

Ad ogni modo, il debutto ufficiale della Fiat Panda 2025 è fissato per l’11 luglio, in concomitanza con il 125° anniversario della nascita della storica casa automobilistica torinese. A differenza dei modelli precedenti, quello nuovo sarà globale, con la produzione prevista non solo nello stabilimento di Tychy (Polonia), ma anche in Africa e America Latina.

L’abitacolo, sebbene non sia stato svelato nei render di Kolesa, dovrebbe rispecchiare la filosofia di design moderno e funzionale. L’accento sarà posto sulla connettività e sulla praticità, elementi essenziali per una vettura urbana destinata a un pubblico moderno e dinamico.