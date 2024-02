Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo Milano: ecco cosa avranno in comune queste due auto

Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo Milano saranno le prossime novità che caratterizzeranno la gamma di Fiat e Alfa Romeo in questo 2024. La prima ad arrivare sarà il SUV compatto di Alfa Romeo che sarà svelato il prossimo 10 aprile a Milano. Poi a luglio toccherà alla nuova Panda. E’ probabile però che sia per la prima che per la seconda possano arrivare interessanti anticipazioni diverse settimane prima del debutto ufficiale.

Alfa Romeo Milano e Nuova Fiat Panda saranno due modelli fondamentali per i rispettivi marchi

Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo Milano avranno in comune oltre al fatto di debuttare nel 2024 anche che saranno due modelli molto importanti per il futuro delle due principali case automobilistiche italiane, anzi possiamo dire tranquillamente che saranno due auto fondamentali. Milano infatti sarà la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione che dunque dovrebbe garantire un buon numero di immatricolazioni accrescendo le quote di mercato del marchio,, riportandolo in un segmento molto redditizio e che in questo momento garantisce molte vendite a tutte le case automomobilistiche.

Lo stesso accadrà anche con la nuova Fiat Panda che unitamente all’attuale versione che continuerà ad essere prodotta fino al 2026 e che si chiamerà Pandina dovrebbe rappresentare il modello più venduto in assoluto da Fiat grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero importante. Altra cosa che accomuna queste due auto e che avranno un ruolo importantissimo nell’elettrificazione dei due brand. Milano in quanto sarà la prima auto elettrica della casa automobilistica del Biscione, nuova Panda perchè sarà la prima auto che democraticizzerà la mobilità elettrica all’interno del gruppo Stellantis.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità emegeranno a proposito della nuova Fiat Panda e della nuova Alfa Romeo Milano di cui di sicuro nei prossimi anni sentiremo parlare molto e per svariati motivi.