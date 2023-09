Ram 1500 TRX Lunar Edition: il nuovo pick-up arriva in Europa

Il Campionato MXGP 2023 ha appena aggiunto un altro straordinario capitolo alla sua storia: il lancio in Europa del nuovo Ram 1500 TRX Lunar Edition. La casa automobilistica americana ha scelto il Maggiora Park per presentare il suo pick-up potente e distintivo, ampliando ulteriormente la gamma dei suoi veicoli leggeri. La rivelazione segue quella della Havoc Edition, svelata in Piemonte durante l’evento di Pietramurata.

Non lasciatevi ingannare dal suo design elegante. Il 1500 TRX Lunar Edition è una bestia in termini di performance. Con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 702 CV di potenza, il modello è tutto fuorché comune. Abbinato al cambio automatico TorqueFlite a 8 marce, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Ram 1500 TRX Lunar Edition: il potente modello si fa ancora più esclusivo

Un occhio attento noterà immediatamente la nuova colorazione Ceramic Grey, introdotta per la prima volta in questo modello speciale. A questa si aggiungono numerosi dettagli come i cerchi neri da 18”, il tetto panoramico apribile, i quattro ganci regolabili per il carico e un lussuoso abitacolo con dettagli in fibra di carbonio e accenti in Surf Blue.

Durante l’evento del Campionato MXGP 2023 a Maggiora, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova il nuovo Ram 1500 TRX Lunar Edition su un tracciato specificamente allestito. Non solo su strada ma anche in percorsi off-road, Ram ha dato modo di esplorare tutte le potenzialità di questo colosso su quattro ruote.

La partnership con il team Red Bull KTM Factory Racing

Il team Red Bull KTM Factory Racing ha avuto un ruolo fondamentale nell’evento. Tony Cairoli, il team manager, ha espresso l’importanza di questa collaborazione di lunga data, che ha recentemente celebrato il titolo di campione nel Campionato MXGP 2023 nella categoria MX2 con Andrea Adamo.

Il prossimo appuntamento con il campionato si svolgerà il 24 settembre a Matterley Basin, in Gran Bretagna. E il Ram 1500 TRX Lunar Edition sarà lì, continuando ad onorare il marchio di Stellantis attraverso performance di alta classe e design inimitabile.

Presto, il nuovo pick-up sarà disponibile per l’acquisto attraverso la rete di partner internazionali AEC & KWA.