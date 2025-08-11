Fiat Fastback registra vendite record

Fiat Fastback si conferma un vero successo commerciale in Brasile per la casa automobilistica torinese. Il SUV infatti ha dominato il mese scorso la classifica delle vendite della sua categoria confermandosi un modello molto popolare da quelle parti. Nel segmento dei crossover compatti, la Fastback ha conquistato il primato. Con 6.207 unità vendute, la vettura di Fiat che viene prodotta presso lo stabilimento di Betim ha ottenuto il suo miglior risultato dal lancio, superando le 5.651 unità immatricolate dodici mesi fa.

Primato nelle vendite in Brasile nel segmento dei crossover compatti per Fiat Fastback

Oltre all’ottimo exploit di Fiat Fastback in Brasile si segnala anche che la VW Nivus (5.777) non registrava performance così aggressive da esattamente due anni (6.497). Con un rialzo di oltre il 32% rispetto al 2024, la Fiat Pulse (4.836) ha ottenuto il risultato migliore da luglio 2022 (5.299). Nel suo secondo mese completo, la VW Tera (3.244) ha registrato più del doppio delle immatricolazioni rispetto alla Citroën Basalt (1.613). In un momento commerciale negativo, la Renault Kardian (1.332) ha registrato un calo di oltre il 43% rispetto al 2024.

Ricordiamo che di recente in Brasile è stata lanciata la Fiat Fastback MY26. Questa ha portato un restyling del frontale con griglia a listelli verticali e prese d’aria in nero lucido. Le motorizzazioni restano le Turbo 200 e Turbo 200 Hybrid da 130 CV e 204 Nm, e la Turbo 270 da 188 CV e 270 Nm.

L’allestimento Impetus guadagna nuovi cerchi in lega da 18” e dettagli scuri; la Limited Edition aggiunge finiture cromate, cerchi diamantati e un nuovo paraurti posteriore, disponibile anche su Impetus. L’Audace propone nuovi rivestimenti porta e cerchi da 17” cromati. Le colorazioni 2026 includono Vulcano Black, Banchisa White, Bari Silver, Strato Gray, Silverstone Gray e Amalfi Blue (solo ibrido).

Il modello base offre il pacchetto Smart Drive con ricarica wireless, telecamera posteriore e avviamento senza chiave. Impetus T200 e Limited Edition T270 possono avere il pacchetto Sunroof con tetto panoramico e assistenze alla guida. Dall’Audace in su c’è l’ADAS Package con frenata d’emergenza e infotainment da 10,1” con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Infine segnaliamo che la Fastback Abarth MY2026 si distingue per un look più sportivo, motore T270 da 188 CV, cambio automatico, spoiler, cerchi neri e interni sportivi con dettagli rossi.