Nuova Lancia Ypsilon: pubblicate prime foto ufficiali e anche un video

La nuova Lancia Ypsilon 2024 è stata ufficialmente presentata in anteprima, con un debutto pubblico programmato a Milano il 14 febbraio. La presentazione segue diversi leak e teaser che hanno anticipato il lancio del modello. Il modello subcompatto è stato presentato nell’esclusivo allestimento Cassina in edizione limitata EV. Lancia prevede di produrre 1.906 “unità numerate e certificate” in onore dell’anno di fondazione del marchio.

Nuova Lancia Ypsilon è stata finalmente svelata con le prime foto ufficiali e un video pubblicato nelle scorse ore da Lancia

Anche se questa è la prima volta che Lancia mostra la Ypsilon nel suo pieno splendore, conosciamo già abbastanza il suo aspetto da diverse indiscrezioni precedenti. Primo modello di serie del nuovo linguaggio stilistico Lancia, la nuova Lancia Ypsilon incorpora la versione illuminata della griglia “calice” e le luci posteriori rotonde ispirate all’iconica Lancia Stratos.

Queste caratteristiche sono state mostrate in anteprima dal concept Pu+Ra HPE e saranno comuni a tutti i modelli futuri, incluso il crossover Gamma e la berlina Delta. Altri punti salienti esterni includono i fari poligonali montati più in basso del solito sul paraurti anteriore e gli accenti neri lucidi attorno all’esterno. Tuttavia, le proporzioni familiari, le calotte degli specchietti condivise e le porzioni di serra non possono nascondere il fatto che la nuova Ypsilon è la sorella orgogliosamente italiana della Peugeot 208 e della Opel Corsa.

All’interno è stata data molta enfasi ai materiali di alta qualità e alle caratteristiche di design uniche, tanto che l’abitacolo somiglia, almeno secondo Lancia, ad un salotto italiano. Questa sensazione è accentuata grazie alla collaborazione con Cassina, brand italiano di arredamento di alta gamma, che ha contribuito alla scelta dei materiali e dei colori. Tra le caratteristiche di spicco figurano i sedili rivestiti in velluto con il nostalgico motivo dei “cannelloni” e la consolle centrale circolare che ricorda un tavolino da caffè.

La nuova Lancia Ypsilon è anche il primo modello a introdurre il sistema di infotainment SALA (Sound Air Light Augmentation) di Lancia che troverà spazio in tutta la futura gamma. La cabina di pilotaggio digitale ha un layout a doppio schermo, mentre la sfera illuminata sulla parte superiore del cruscotto funge probabilmente da assistente virtuale potenziato dall’intelligenza artificiale.

Lancia non ha rivelato le specifiche tecniche della nuova Ypsilon, soffermandosi invece sul design esterno ed interno. L’unico dato ufficiale fornito è l’autonomia WLTP, che ammonta a 403 km (250 miglia) con una singola carica. Questa autonomia è probabilmente ottenuta attraverso l’uso di un pacco batteria da 54 kWh, condiviso tra vari veicoli elettrici Stellantis della stessa dimensione e piattaforma.

Dopo il debutto il 14 febbraio, la Lancia Ypsilon Limited Edition Cassina inizierà un tour negli showroom italiani e sarà disponibile per gli ordini. La campagna “1 of 1906” incoraggia i fan italiani a manifestare il proprio interesse compilando un modulo sul sito ufficiale. La nuova generazione sarà venduta in più mercati europei, segnando un’espansione della rete di concessionari Lancia.