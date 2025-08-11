ADAC Opel Electric Rally Cup: al via la seconda metà di stagione

Con la vittoria nella terza gara del Rally Vosges Grand-Est, il belga Tom Heindrichs ha reso ancora più avvincente la lotta per il titolo dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 “powered by GSE”. Lo spagnolo Alex “Sito” Español continua a guidare il gruppo e attualmente detiene un vantaggio di 17 punti. Ma con la loro eccezionale prestazione nei Vosgi, Heindrichs, fratello del campione del mondo rally Thierry Neuville e copilota Jonas Schmitz, sono seri contendenti al titolo, con tutto da giocare nella seconda metà della stagione nella prima coppa monomarca rally elettrica al mondo.

Quarto round: auto da rally Opel completamente elettriche al Rally ADAC Saarland-Palatinate il 15 e 16 agosto

Anche due equipaggi tedeschi si recheranno con grandi speranze alla sfida tra Opel Corsa Rally Electric all’ADAC Saarland-Palatinate Rally del 15 e 16 agosto. Kilian Nierenz e la sua copilota Milena Raithel hanno ottenuto il loro secondo podio della stagione in corso in Francia. E il veterano Christian Lemke, alla sua quinta stagione nell’ADAC Opel Electric Rally Cup, cercherà di conquistare punti e sperare di colmare il divario nella gara intorno a Sankt Wendel con il suo copilota Pascal Raabe.

Tra i candidati al podio figurano anche il duo olandese Fabian Kamermans/Stefan Müller, autore di un secondo posto nella gara di casa nell’ambito dell’ELE Rally , e i fratelli francesi Anthony e Adrien Rott. Con la vittoria della Power Stage e il quarto posto nell’ultima gara in Francia, gli austriaci Marcel Neulinger/Silvano Winkler hanno dimostrato le loro ambizioni. Infine, ma non meno importante, l’attenzione degli appassionati di rally sarà rivolta all’unica squadra femminile in gara: Thyrsa Eertmans e Justine Demeestere. Hanno impressionato nei Vosgi, classificandosi seste.

Ai team abituali nel campo delle auto elettriche veloci si uniscono tre piloti ospiti al Rally ADAC Saarland-Palatinato. Le irlandesi Aoife Raftery e Hannah McKillop, così come il vincitore dell’ADAC Clubsport Rally Sprint 2024, Sebastian Lange, e il suo copilota Paul Gehbauer, erano già in griglia all’apertura della stagione a Sulingen. Nico Leschhorn, d’altra parte, sta aprendo nuove strade pilotando la Corsa Rally Electric. Il veterano può contare sulla grande esperienza elettrica del suo copilota Jara Hain.

Anche gli appassionati di rally tedeschi possono aspettarsi un’anteprima speciale al Rally ADAC Saarland-Palatinato. Per la prima volta, la nuova Opel Mokka GSE Rally elettrica a batteria affronterà le prove speciali come veicolo di prova di un rally tedesco. La leggenda delle corse Opel Volker Strycek e il copilota Conny Nemenich mostreranno ai tifosi locali di cosa è capace la prima auto da rally sviluppata secondo il regolamento FIA eRally5, con i suoi 207 kW (280 CV) e 345 Nm di coppia.

Il rally inizierà venerdì (15 agosto) alle 16:25 CEST con quattro prove speciali. Il giorno successivo, le auto elettriche partiranno alle 9:45 CEST e affronteranno sei prove speciali, con l’arrivo a Sankt Wendel alle 6:35 CEST. Gli appassionati di rally che non potranno partecipare di persona potranno seguire l’azione elettrica anche su www.adac.de/motorsport tramite live timing.