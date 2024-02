Nuova Lancia Ypsilon 2024 al debutto ufficiale: ecco le prime immagini e tutte le novità

Nuova Lancia Ypsilon 2024 è stata finalmente svelata nella versione in edizione limitata Cassina. La nuova Edizione Limitata Cassina, disponibile in Italia in soli 1906 esemplari certificati e numerati, celebra l’anno di fondazione di Lancia. Questo connubio tra due eccellenze, nel settore automobilistico e nel design d’interni, rappresenta l’evoluzione di una collaborazione iniziata con il concept Lancia Pu+Ra HPE. L’unione di questi due marchi è caratterizzata da valori comuni, quali la costante ricerca e innovazione, il rispetto della tradizione e del proprio patrimonio, unitamente alla sensibilità verso le questioni ambientali.

Debutta ufficialmente la nuova Lancia Ypsilon 2024

La Nuova Lancia Ypsilon 2024 Edizione Limitata Cassina fonde tradizione e innovazione, in linea con l’estetica pura e audace del marchio. È la prima vettura che trae ispirazione dal mondo dell’arredamento italiano, incarnando il massimo dell’eccellenza nel design, nel comfort e nel benessere a bordo. Ogni aspetto stilistico è curato nei minimi dettagli, dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori, con una particolare attenzione al blu, tonalità iconica nella storia di Lancia, che si riflette sia negli interni che negli esterni del veicolo.

Un soffice velluto realizzato al 100% con filati riciclati avvolge i sedili, caratterizzati dal motivo a “Cannelloni” e da una doppia cucitura, mentre la stessa tonalità di blu è ripresa sul cruscotto e negli inserti dei pannelli delle porte e della plancia, creando un ambiente interno elegante e armonioso. Questa tonalità blu Lancia contraddistingue anche l’esterno del modello, conferendo un’aura unica, elegante e contemporanea: si fonde con il nero dei cerchi in lega, dotati di una finitura scura a diamante, risultando in un impatto visivo raffinato e coerente, senza l’aggiunta di cromature.

La Nuova Lancia Ypsilon 2024 si distingue come la migliore nella sua categoria di hatchback premium del segmento B, grazie all’allestimento più completo presente sul mercato. Offre un ampio display da 10.25″, il miglior sistema standard di assistenza al parcheggio e un sistema di illuminazione esterna all’avanguardia per tecnologia ed estensione. È inoltre l’unico modello nel suo segmento a offrire di serie la Guida Autonoma di livello 2.

La Nuova Lancia Ypsilon 2024 è pioniera come la prima vettura prodotta da Stellantis ad integrare il sistema S.A.L.A., un’interfaccia virtuale e intelligente progettata per garantire un’esperienza di guida confortevole, in linea con la tecnologia senza sforzo caratteristica del marchio Lancia. La vettura offre un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP, la migliore nella sua categoria di hatchback premium del segmento B. Inoltre, è in grado di percorrere una distanza di 100 km con un tempo di ricarica inferiore ai 10 minuti.

Questa nuova auto di Lancia è supportata da Free2move Charge, un ecosistema completo e integrato che semplifica il processo di ricarica della vettura sia a casa che in viaggio, offrendo soluzioni competitive. Questo contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

Da oggi è possibile ordinare in Italia la Nuova Lancia Ypsilon 2024 con un’offerta finanziaria vantaggiosa offerta da Stellantis Financial Services Italia a soli 200 euro al mese. Questo include anche una soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox e un pacchetto di garanzia di 3 anni o 30.000 km. L’offerta prevede un anticipo di 9.800 € seguito da 35 rate mensili di 200 euro, con una Rata Finale Residua di 22.854 euro. Il TAN (fisso) è del 4,99 per cento mentre il TAEG è del 6,76 per cento. Questa offerta è valida fino al 29 Febbraio 2024.

La nuova campagna di comunicazione dedicata presenta la nuova Lancia Ypsilon 2024 in edizione limitata Cassina enfatizzando il suo stile italiano, il comfort a bordo, la tecnologia intuitiva e i dettagli di design, paragonabili alla bellezza di una splendida casa italiana. La vettura di Lancia segna l’inizio del piano strategico del marchio, che include un’ambiziosa strategia di elettrificazione, l’introduzione di un nuovo modello distributivo e il ritorno sul mercato europeo a partire dal 2024.

“Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall’Italia. Il suo design trae ispirazione dal glorioso passato del marchio, reinterpretato ora in chiave moderna. Il modello incarna il massimo del comfort e del design a bordo, con tecnologia e connettività all’avanguardia ma sempre semplici e intuitive, secondo lo stile distintivo di Lancia. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione con Cassina, che insieme al Centro Stile di Torino ha progettato un vero e proprio salotto ispirato alle accoglienti abitazioni italiane,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.