Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarebbe in versione a tre porte

L’evento di ieri a Milano ha segnato il debutto della nuova Lancia Ypsilon, in una versione speciale realizzata in collaborazione con Cassina. Questa edizione limitata, prodotta in Spagna, rappresenta una delle più importanti novità del 2024 per il gruppo Stellantis. Oltre a essere una vettura di grande rilievo, questo modello segna anche l’inizio di una nuova era per il marchio Lancia. Con Stellantis, Lancia mira a consolidarsi come un brand premium e questo lancio segna il ritorno del marchio in Europa dopo diversi anni di assenza.

Versione a tre porte per la nuova Lancia Ypsilon

È interessante notare come nelle scorse ore il creatore digitale X-Tomi Design abbia immaginato una possibile versione a tre porte della nuova Lancia Ypsilon. Sebbene le auto a tre porte siano sempre meno comuni sul mercato, l’idea ha suscitato interesse grazie al suo appeal estetico. Anche se è improbabile che una tale versione venga effettivamente lanciata, è evidente che il design proposto ha catturato l’immaginazione di molti appassionati di auto.

La nuova Lancia Ypsilon, basata sulla piattaforma CMP, sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida e sarà commercializzata non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei come Francia, Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. Lo stile della vettura richiama quello della concept car Lancia Pu+Ra HPE, presentata lo scorso aprile durante la Milano Design Week. Resta da vedere se questa nuova auto sarà all’altezza della reputazione del suo predecessore e se riuscirà a riportare Lancia ai fasti del passato.

Lancia

Questa auto segnerà il primo passo di Lancia verso un vero e proprio rilancio che poi proseguirà nel 2026 con il debutto della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma e che poi continuerà nel 2028 con la nuova Lancia Delta. Con queste tre auto il brand di Stellantis spera di costruirsi in Europa una propria nicchia di mercato in vista del lancio di ulteriori futuri modelli.