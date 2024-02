Nuova Opel Manta: ancora incerto il suo destino

Nuova Opel Manta è in teoria una delle auto che dovrebbero essere prodotte in futuro presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano insieme alla nuova Lancia Gamma, all’erede di Jeep Compass e a due auto di DS Automobiles. Diciamo in teoria in quanto nelle scorse settimane sono girate voci insistenti secondo cui il progetto è stato messo in stand by da Opel che preferisce concentrarsi su auto più compatte e che puntano principalmente sul rapporto qualità prezzo piuttosto che sull’estetica o sulle prestazioni.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Opel Manta il cui destino rimane fortemente in dubbio

Al momento però la verità è che non c’è stata una conferma e nemmeno una smentita sul fatto che la nuova Opel Manta non si faccia più. Dunque la sperenza è che alla fine a Pomigliano trovi posto anche questa auto e che siano dunque cinque le nuove auto elettriche che prenderanno il posto delle attuali Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. Nel frattempo nonostante i dubbi e le incertezze sul progetto relativo a questa auto si registra l’ennesimo render questa volta ad opera del designer e creatore digitale lars_o_saeltzer che su Instagram ha pubblicato un render che fornisce la propria personale interpretazione di come potrebbe essere questa auto sulla base delle informazioni che erano trapelate lo scorso anno a proposito del suo design e delle sue caratteristiche.

Nuova Opel Manta doveva essere la gemella della nuova Lancia Gamma. Le due auto infatti oltre a condividere la stessa piattaforma STLA Medium avrebbero condiviso pure le dimensioni di circa 4,7 m e l’impostazione dal SUV Coupé fatsback. Inoltre sarebbero state entrambe solo ed esclusivamente elettriche al 100 per cento. Vedremo se alla fine ci sarà lo stesso il tempo di vedere questa auto e se le voci trapelate nelle ultime settimane risulteranno essere prive di fondamento.